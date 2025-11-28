گرەكيادا ءتاجى توڭكەرىلىپ كيگىزىلگەن ايەلدىڭ ەرەكشە قابىرى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - گرەكيانىڭ بەوتيا ايماعىندا ارحەولوگتار انتيكا داۋىرىنە ءتان ەرەكشە قورىم تاپتى. وندا توڭكەرىلىپ كيگىزىلگەن ديادەماسى بار اسىل تەكتى ايەل جەرلەنگەن. بۇل تۋرالى گرەكيانىڭ مادەنيەت مينيسترلىگى حابارلادى، دەپ جازدى ت ا س س.
قازبا جۇمىستارى كوپايس كولى ماڭىندا، اپوللون پتۋم قاسيەتتى ورنى مەن ەجەلگى اكرەفيا قالاسىنان 6 شاقىرىم جەردە جۇرگىزىلگەن. بۇل اۋماقتا ارحايكالىق جانە كلاسسيكالىق كەزەڭدەرگە جاتاتىن زيراتتار مەن بەكىنىستى قونىستىڭ ارحيتەكتۋرالىق قالدىقتارى انىقتالعان. زەرتتەلگەن 40 قابىر بۇل ءوڭىر تۇرعىندارىنىڭ الەۋمەتتىك مارتەبەسى جوعارى بولعانىن كورسەتەدى. الايدا ارحەولوگتاردىڭ نازارى VII عاسىردىڭ ەكىنشى جارتىسىنا جاتاتىن «توڭكەرىلگەن ديادەماسى بار حانىمنىڭ جەرلەۋىنە» ەرەكشە اۋدى.
الدىن الا زەرتتەۋلەر بويىنشا، قابىردە 20-30 جاستاعى ايەل جەرلەنگەن. ونىڭ باسىنا مارتەبەسىنىڭ بەلگىسى رەتىندە ۇلكەن قولا ديادەما كيگىزىلگەن. ول چەكانكا ادىسىمەن جاسالىپ، ارىستان مەن ۇرعاشى ارىستاننىڭ گەرالديكالىق بەينەلەرىمەن جانە كۇن بەينەسىندەگى ۇلكەن گۇل ءتارىزدى ساندىك بەلگىمەن بەزەندىرىلگەن. الايدا ديادەما ادەيى توڭكەرىلىپ قويىلعان، ناتيجەسىندە ارىستاندار بەينەسى تەرىس ورنالاسقان.
مادەنيەت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، توڭكەرىلگەن ءتاج قازىرگى تۇسىنىكتە بيلىكتەن ايىرىلۋ نەمەسە قۇلدىراۋدى بىلدىرەدى. بۇل جەرلەۋ ورنى پاتشالىق بيلىك السىرەپ، ەلدە وليگارحيا مەن اقسۇيەكتەر ىقپالى كۇشەيە باستاعان وتپەلى كەزەڭگە سايكەس كەلەدى. قابىردەن تابىلعان كوپتەگەن قولا سىي- سياپاتتار ايەلدىڭ باي ءارى بەدەلدى تۇلعا بولعانىن دالەلدەيدى.
اكرەفيا - بەوتياداعى كونە قالا، ول ميفولوگيا بويىنشا اپوللوننىڭ ۇلى نەگىزىن قالاعان دەپ ەسەپتەلەدى. قالا كوپايس كولىنىڭ جاعاسىندا ورنالاسىپ، مۇندا ديونيس حرامى مەن اپوللون پتۋمعا ارنالعان قاسيەتتى ورىن بولعان. قازىرگى تاڭدا ونىڭ قيراندىلارى زاماناۋي اۋىلدىڭ ماڭىندا ساقتالعان.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ۋەلستە ورتاعاسىرلىق قۇپيا قورىم تابىلعانىن جازعانبىز.