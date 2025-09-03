گرەكيادا اۋىر دەموگرافيالىق داعدارىسقا بايلانىستى 721 مەكتەپ جابىلادى
استانا. Kazinform - گرەكيادا وقۋشىلار سانىنىڭ كۇرت تومەندەۋىنە بايلانىستى 13478 وقۋ ورنىنىڭ 721 ى جابىلادى، دەپ حابارلادى Ekathimertini ەلدىڭ ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساپ.
مەكتەپتەردىڭ جاپپاي جابىلۋىنا دەموگرافيالىق داعدارىس سەبەپ بولدى. 2025-2026 وقۋ جىلىندا باستاۋىش جانە ورتا مەكتەپتەر مەن كاسىپتىك وقۋ ورىندارىنداعى وقۋشىلار سانى شامامەن 1,21 ميلليون ادامدى قۇرادى. بۇل جەتى جىل بۇرىنعىدان 150 مىڭعا از - 2018-2019 -جىلدارى 1,363 ميلليون وقۋشى تىركەلگەن.
ءبىلىم مينيسترلىگى وكىلدەرى جاعدايدى «اپوكاليپسيس» دەپ اتايدى. ۆەدومستۆونىڭ وكىلى كريستوس سيامالوس تۇسىندىرگەندەي، دەموگرافيالىق ماسەلە وتە اۋىر جانە جىل سايىن قيىنداپ بارادى.
ەڭ كوپ باستاۋىش ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى جابىلادى. 2018-2019 وقۋ جىلىندا 247 باستاۋىش مەكتەپ جانە 312 بالاباقشا جابىلسا، 2025-2026 -جىلدارى بۇل ساندار سايكەسىنشە 324 جانە 358 گە دەيىن ارتادى. قالعان جابىلعان مەكتەپتەر - ورتا مەكتەپتەر، نەگىزىنەن جوعارى سىنىپتار.
قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، مەكتەپتە 15 تەن از وقۋشى قالسا، مەكتەپتىڭ قىزمەتى توقتاتىلادى - باستاۋىش ءبىلىم بەرۋدە وسى كورسەتكىش بويىنشا ءبىر ءمۇعالىم قاراستىرىلعان.
مەكتەپ ءۇش جىل بويى جۇمىس ىستەمەۋى مۇمكىن، سودان كەيىن ول قاجەتتى وقۋشىلار سانى بولماسا، وقۋ كارتاسىنان تولىعىمەن جويىلادى.
جابىلۋۋ تەك اۋىلدار مەن ارالدارعا عانا ەمەس، ءىرى قالالارعا دا اسەر ەتتى. افينا ورنالاسقان اتتيكانىڭ وزىندە 77 مەكتەپ جابىلادى. مەكتەپتەردىڭ جابىلۋى وقۋشىلاردى جاڭا وقۋ ورىندارىنا ۇزاق جول جۇرۋگە ءماجبۇر ەتەدى. كەيبىر شالعاي اۋدانداردا بالالارعا كۇنىنە 80 شاقىرىم جول جۇرۋگە تۋرا كەلەدى.