گرەكيادا ورمان ءورتىن ءسوندىرۋ كەزىندە ەكى تىكۇشاق اۋەدە سوقتىعىستى
استانا. kazinform - وقيعا افينانىڭ باتىسىنداعى پساتا اۋدانىندا بولعان. ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ەكيپاج مۇشەلەرىن ىزدەپ، كومەك كورسەتۋ ءۇشىن قۇتقارۋ جاساقتارى دەرەۋ جۇمىلدىرىلدى، دەپ حابارلايدى BILD.
جەرگىلىكتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، اپات ورمان ءورتىن وتە كۇردەلى جاعدايدا ءسوندىرۋ كەزىندە بولعان. تىكۇشاقتاردىڭ ءبىرىنىڭ ەكيپاجى قۇتقارىلىپ، زارداپ شەككەندەر اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن.
قازىر ەكىنشى تىكۇشاق ەكيپاجىن ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. ولاردىڭ جاعدايى تۋرالى ازىرگە رەسمي اقپارات جاريالانعان جوق. ەكى تىكۇشاق تا ەلەفسين اسكەري اۋە بازاسىنان ۇشىپ شىققان.
بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بىرنەشە كۇننەن بەرى جالعاسىپ جاتقان گرەكياداعى ورمان ورتتەرى 12 مىڭ گەكتاردان استام اۋماقتى شارپىعان. ءتىلسىز جاۋمەن كۇرەسكە ەلدىڭ ءار وڭىرىندە جۇزدەگەن ءورت ءسوندىرۋشى جۇمىلدىرىلعان.
ايتا كەتەيىك، ەلدە ءتىلسىز جاۋمەن ارپالىسقان ءۇش ءورت ءسوندىرۋشى قازا تاپتى.