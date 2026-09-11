گرەكيادا 2026-جىلعى جازعى جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسىنىڭ الاۋىن جاعۋ ءراسىمى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - گرەكيانىڭ افينا قالاسىندا 2026-جىلعى جازعى جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسىنىڭ الاۋىن جاعۋ ءراسىمى ءوتتى. جارىس بيىل سەنەگالدىڭ داكار قالاسىندا وتەدى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتى.
سالتاناتتى شارا تاريحي «پاناتينايكوس» ستاديونىندا ۇيىمداستىرىلدى. وليمپيادا داستۇرىنە ساي الاۋ كۇن ساۋلەسىنىڭ كومەگىمەن جاعىلىپ، كەيىن داكار ويىندارىن ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىنىڭ وكىلدەرىنە تابىستالدى.
حالىقارالىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى كيرستي كوۆەنتري الداعى جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسىنىڭ تاريحي ماڭىزىنا توقتالدى.
- جاقىن ارادا سەنەگالدا الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن جاس سپورتشىلار باس قوسادى. بۇل - افريكا قۇرلىعىندا وتەتىن العاشقى وليمپيادا. سەنەگال مەن بۇكىل افريكا ءۇشىن بۇل - ماقتان تۇتارلىق ءسات. سونداي-اق وليمپيادا قوزعالىسىنىڭ تاريحىندا جاڭا ءارى ماڭىزدى كەزەڭ باستالادى، - دەدى كيرستي كوۆەنتري.
راسىمنەن كەيىن الاۋ سەنەگالعا جول تارتتى. ونىڭ داكارعا جەتكىزىلۋى 12-قىركۇيەككە جوسپارلانعان. ۇشۋ كەزىندە الاۋ ارنايى شامنىڭ ىشىندە وليمپيادا الاۋىن كۇزەتۋشىلەردىڭ باقىلاۋىندا ساقتالادى.
14-قىركۇيەك پەن 30-قازان ارالىعىندا سەنەگال اۋماعىندا «Pass the Energy» («قۋاتىڭمەن ءبولىس») ۇرانىمەن الاۋ ەستافەتاسى وتەدى. ەستافەتا باعىتى ەلدىڭ بارلىق 14 ءوڭىرىن قامتىپ، 30 دان استام كەزەڭنەن تۇرادى. وعان جاس سپورتشىلار، مەكتەپ وقۋشىلارى، مادەنيەت وكىلدەرى مەن جەرگىلىكتى قاۋىمداستىق مۇشەلەرىن قوسا العاندا، جۇزدەگەن ادام قاتىسادى.
- ەستافەتا اياقتالعاننان كەيىن الاۋ داكارعا قايتا جەتكىزىلەدى. 31-قازاندا ديامنياديوداعى ابدۋلاي ۆاد اتىنداعى ستاديوندا وتەتىن اشىلۋ سالتاناتى كەزىندە جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسىنىڭ قازانى جاعىلادى. كەيىن الاۋ Corniche West جاعالاۋىنا جەتكىزىلىپ، جارىس اياقتالعانعا دەيىن سوندا ساقتالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، داكار-2026 جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسى 31-قازان مەن 13-قاراشا ارالىعىندا وتەدى. جارىستار داكار، ديامنياديو جانە سالي قالالارىنداعى ءۇش كلاستەردە ۇيىمداستىرىلادى. ويىندارعا الەمنىڭ ءار ەلىنەن شامامەن 2700 جاس سپورتشى قاتىسىپ، 25 سپورت تۇرىنەن باق سىنايدى.
ايتا كەتەيىك، داكار-2026 - جازعى جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسىنىڭ ءتورتىنشىسى. سونىمەن قاتار بۇل - افريكا قۇرلىعىندا وتەتىن تاريحتاعى العاشقى وليمپيادا ويىندارى.
وسىعان دەيىن 2027-جىلى ەلوردادا جەتى الەم چەمپيوناتى وتەتىنى تۋرالى جازدىق.