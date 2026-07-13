مەركىگە ساياحات: كورىكتى ورىندار مەن جايلى ايالداۋ ورىندارى
استانا. قازاقپارات - قازاقپارات اگەنتتىگى جول بويىنداعى قوناق ۇيلەر جەلىسىمەن بىرلەسكەن جوبا اياسىندا قازاقستانداعى اۆتوساياحاتقا ارنالعان قىزىقتى باعىتتار مەن جول ۇستىندەگى جايلى ايالداۋ ورىندارى تۋرالى ماتەريالدار توپتاماسىن ۇسىنادى.
ساپاردىڭ باعىتىن ۇزاق جوسپارلاماي-اق قىزىقتى دەمالىس ۇيىمداستىرۋعا بولاتىن وڭىرلەردىڭ ءبىرى - مەركى اۋدانى. مۇندا تابيعات، تاريح جانە جەرگىلىكتى تاعامداردىڭ ءبىرىن تاڭداۋ قاجەت ەمەس. ءبىر كۇننىڭ ىشىندە تاۋ شاتقالىن ارالاپ، وزەن جاعاسىندا سەرۋەندەپ، ەجەلگى تاس مۇسىندەردى تاماشالاپ، جەرگىلىكتى ىرىمشىكتىڭ ءدامىن تاتىپ، ساپاردى ىستىق كۇيىندە دايىندالعان فورەلمەن اياقتاۋعا بولادى.
تارازدان اۋدان ورتالىعىنا دەيىن شامامەن 157 شاقىرىم، ال الماتىدان 337 شاقىرىم. سوندىقتان مۇندا دەمالىس كۇندەرى ارنايى كەلۋگە دە، ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگى ارقىلى وتەتىن جولدا ايالداۋعا دا قولايلى.
بۇل وڭىرگە جاقىنداعان سايىن كەڭ جازىق بىرتىندەپ قىرعىز الاتاۋىنىڭ بوكتەرىنە ۇلاسىپ، اۋا رايى سالقىنداي تۇسەدى. كادىمگى اۆتوجولدىڭ ءوزى تاۋعا باستايتىن شاعىن ساياحاتتىڭ باستاۋىنا اينالادى.
ايتا كەتۋ كەرەك، ساپاردى ەڭ الدىمەن مەركى شاتقالىنان باستاعان ءجون. ويتكەنى اۋداننىڭ تابيعاتىمەن تانىسۋعا ارنالعان ەڭ قولجەتىمدى باعىتتاردىڭ ءبىرى. مۇندا اسىقپاي سەرۋەندەپ، وزەننىڭ سىلدىرىنا قۇلاق ءتۇرىپ، تابيعات اياسىندا دەمالىپ، پيكنيك ۇيىمداستىرىپ نەمەسە كورىنىس الاڭدارىنا كوتەرىلىپ، بىرنەشە ساعاتتى تىنىش ءارى جاسىل جەلەك اراسىندا وتكىزۋگە بولادى.
شاتقال بالالارمەن كەلگەن وتباسىلارعا دا، دوستارمەن ساياحاتتاۋشىلارعا دا، قيىن جورىقسىز-اق تاۋدىڭ ەرەكشە اتموسفەراسىن سەزىنگىسى كەلەتىندەرگە دە قولايلى.
سونىمەن قاتار بەلسەندى دەمالىستى ۇناتاتىندار ءۇشىن اتپەن سەرۋەندەۋ ۇسىنىلادى. ات ۇستىندە ءجۇرىپ، مارشرۋتتىڭ ءبىر بولىگىن مۇلدە باسقا ىرعاقپەن تاماشالاۋعا بولادى. تابيعاتتى جاقىنىراق سەزىنگىسى كەلەتىن، ءبىراق كۇندى اۋىر ترەككينگكە ارناعىسى كەلمەيتىن ساياحاتشىلار ءۇشىن جاقسى تاڭداۋ.
ەگەر ۋاقىت جەتكىلىكتى بولسا، مەركى تاۋلارىندا الپىلىك شالعىندار مەن كونە بالبال تاستاردى كورۋگە بولادى. بۇل تاس مۇسىندەر اۋداننىڭ ەڭ تانىمال تاريحي ەسكەرتكىشتەرىنىڭ ءبىرى سانالادى.
مۇنداي باعىتقا الدىن الا دايىندالعان دۇرىس. جولدى ناقتىلاپ، جولسەرىكپەن كەلىسىپ، اۋا رايىن تەكسەرىپ، ىڭعايلى اياق كيىم تاڭداۋ قاجەت. سوندا قاراپايىم سەرۋەننىڭ ورنىنا تاۋدىڭ قويناۋىندا ساقتالعان كونە تاريحقا ساياحات جاساۋعا مۇمكىندىك تۋادى.
مەركى ىرىمشىگى دە ءوڭىردىڭ گاسترونوميالىق برەندىنە اينالعان. ونى وسى جەردە ءدامىن تاتىپ كورۋگە نەمەسە جولعا ەستەلىك رەتىندە ساتىپ الۋعا بولادى. ال شاتقالدى ارالاعاننان كەيىن جەرگىلىكتى فورەل، ىستىق شاي، تاندىر نان، ءسۇت ونىمدەرى، ماۋسىم كەزىندە قىمىز بەن ساۋمال ساپاردىڭ ەرەكشە اسەرىن تولىقتىرا تۇسەدى.
سوندىقتان مەركى تەك تاۋ كورۋگە كەلەتىندەر ءۇشىن عانا ەمەس، ءارتۇرلى دەمالىس ءتۇرىن قالايتىندار ءۇشىن دە قولايلى باعىت. مۇندا وزەن جاعاسىندا تىنىش سەرۋەندەۋگە، وتباسىلىق پيكنيك وتكىزۋگە، اتپەن قىدىرۋعا، بالبال تاستارعا بارۋعا نەمەسە جەرگىلىكتى تاعامداردان ءدام تاتۋعا بولادى.
مەركىگە ءبىر عانا كورىكتى ورىن ءۇشىن ەمەس، تابيعات اياسىندا تىنىعىپ، تاريحي ورىنداردى ارالاپ، جەرگىلىكتى تاعامداردان ءدام تاتۋ ءۇشىن بارعان ءجون. بىرنەشە ساعاتتىڭ ءوزى بۇل ءوڭىردىڭ سۇلۋلىعىن سەزىنۋگە جەتكىلىكتى بولعانىمەن، ءبىر كۇننىڭ ءوزى ازدىق ەتۋى مۇمكىن.
قايدا قونۋعا بولادى؟
تۇنەيتىن ورىن رەتىندە Keruen Inn قوناق ءۇيىن تاڭداۋعا بولادى.
قوناقۇيلەر جەلىسىنىڭ ءبىرى جامبىل وبلىسى مەركى اۋدانىندا، مەركى كەنتىنىڭ باتىس جاعىنداعى اقتوعان اۋىلى ماڭىندا، «باتىس ەۋروپا - باتىس قىتاي» حالىقارالىق اۆتو ءدالىزىنىڭ بويىندا ورنالاسقان.
اۆتوساياحاتشىلار ءۇشىن وسى قوناق ءۇي ۇزاق جولدان كەيىن تىنىعۋعا قولايلى ورىن. قوناقۇيدە 30 دان استام جايلى بولمە، جەڭىل جانە جۇك كولىكتەرىنە ارنالعان كەڭ اۆتوتۇراق، سونداي-اق ءدامحانا، دۇكەن جانە ءدارىحانا جۇمىس ىستەيدى.
جاقىن ماڭدا Qazaq Oil جانارماي قۇيۋ بەكەتى ورنالاسقان، سونداي-اق ەلەكتر كولىكتەرىنە ارنالعان قۋاتتاۋ ستانسيالارى بار.
تاڭەرتەڭ كوفە ءىشىپ، كولىككە جانارماي قۇيىپ، جولعا قاجەتتى سۋ مەن ازىق-تۇلىك الىپ، ءارى قاراي تارازعا، الماتىعا نەمەسە مەركىدەگى ءالى كورىپ ۇلگەرمەگەن كورىكتى جەرلەرگە ساپارىڭىزدى جالعاستىرا الاسىز.