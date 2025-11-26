رەكوردتىق اۋكسيون: يسپانيا پاتشاسىنىڭ 1609-جىلعى التىن مونەتاسى $3,5 ميلليونعا ساتىلدى
استانا. قازاقپارات - 1609 -جىلى III فيليپپ پاتشانىڭ تاپسىرىسى بويىنشا العاش شىعارىلعان 100 ەسكۋدو نومينالدى يسپان التىن مونەتاسى جەنيەۆاداعى Numismatica Genevensis SA اۋكسيون ۇيىندە 2,8 ميلليون شۆەيتساريالىق فرانكقا ($3,5 ميلليون) ساتىلىپ، ەۋروپاداعى اۋكسيونداردا ساتىلعان ەڭ قىمبات مونەتا اتاندى.
بۇل تۋرالى ت ا س س اگەنتتىگى اۋكسيون ءۇيىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
ۇيىمنىڭ دەرەكتەرىنە سەنسەك، 339 گرامم سالماقتاعى بۇل مونەتا XVII عاسىردا يسپانيا كوروناسى شىعارعان ەڭ ۇلكەن التىن مونەتا بولىپ تابىلادى. مونەتا كۇندەلىكتى اينالىمعا ارنالماعان، ول يسپانيا پاتشالىعىنىڭ بايلىعى مەن بيلىگىن كورسەتۋ ماقساتىندا جاسالعان.
اۋكسيون ءۇيىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، مونەتا سەگوۆيا قالاسىندا امەريكانى جاۋلاپ العان يسپاندىقتار اكەلگەن التىننان سوعىلعان. مونەتادا كاستيليا مەن لەون، اراگون، پورتۋگاليا، اۆستريا، بۋرگۋنديا، برابانت جانە سول كەزدە گابسبۋرگتەر باقىلاۋىنداعى باسقا دا ايماقتاردىڭ گەربتەرى بەينەلەنگەن. III فيليپپتىڭ تاپسىرىسى بويىنشا 1614-1620 -جىلدار ارالىعىندا وسى نومينالدى بىرنەشە مونەتا تاعى سوعىلعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «تيتانيكتە» قازا تاپقان جولاۋشىنىڭ ساعاتى اۋكسيوندا 2,3 ميلليون دوللارعا ساتىلعانىن جازعان ەدىك.