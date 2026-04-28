رەكورد: رەسەيدىڭ اسكەري شىعىنى 190 ميلليارد دوللارعا جەتىپ، ك س ر و كەزەڭىنەن اسىپ ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - ستوكگولم حالىقارالىق بەيبىتشىلىكتى زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ (SIPRI) مالىمەتىنشە، رەسەيدىڭ اسكەري شىعىنى 190 ميلليارد دوللارعا جەتىپ، ك س ر و تاراعاننان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە جەتتى، دەپ حابارلايدى DW اگەنتتىگى.
ينستيتۋت دەرەگىنە سايكەس، 2024 -جىلدان بەرى ارمياعا جۇمسالاتىن جيىنتىق شىعىن 5,9 پايىزعا ارتقان، ال سوعىسقا دەيىنگى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 96 پايىزعا وسكەن.
SIPRI مالىمەتىنشە، كەڭەس وداعى 1987- 1990 -جىلدارى قورعانىسقا جىل سايىن 218-245 ميلليارد دوللار كولەمىندە قارجى جۇمساعان.
ساراپشىلاردىڭ ەسەبىنشە، رەسەيدە اسكەري قاجەتتىلىكتەرگە ساعاتىنا ورتا ەسەپپەن شامامەن 22 ميلليون دوللار جۇمسالادى. سونىمەن قاتار ەلدىڭ قازىرگى تاريحىندا العاش رەت ارمياعا مەملەكەتتىك شىعىستاردىڭ 20 پايىزى باعىتتالعان.
بۇدان بولەك، اسكەري شىعىندار قۇرىلىس، ءبىلىم بەرۋ جانە الەۋمەتتىك ساياسات سەكىلدى وزگە دە بيۋدجەت بولىمدەرىندە قاراستىرىلعان. وسىلايشا، جالپى اسكەري شىعىن كولەمى شامامەن 16 تريلليون رۋبلگە جەتىپ، فەدەرالدىق بيۋدجەتتىڭ 38 پايىزىن قۇراعان.
جالپى اسكەري بيۋدجەت كولەمى بويىنشا رەسەي الەمدە ا ق ش-تان كەيىنگى ءۇشىنشى ورىنعا شىقتى. ا ق ش-تىڭ اسكەري شىعىنى 954 ميلليارد دوللاردى، ال قىتايدىكى 336 ميلليارد دوللاردى قۇرادى.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش بەس جىل ىشىندە 4,3 مىڭعا جۋىق JASSM زىمىرانىن ساتىپ الاتىنىن جازدىق.