رەكورد: مەسسي الەم چەمپيوناتتارىنداعى پەلە مەن مباپپەنىڭ جەتىستىگىن جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ كاپيتانى ليونەل مەسسي كابو-ۆەردەگە قارسى وتكەن الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/16 فينالىنداعى ماتچتا تاعى ءبىر تاريحي جەتىستىككە قول جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
كەزدەسۋدىڭ 29-مينۋتىندا ەسەپ اشقان مەسسي الەم چەمپيوناتتارىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭىندەگى ناتيجەلى ارەكەتتەر سانىن 12 گە جەتكىزدى. ونىڭ ەنشىسىندە ەندى التى گول جانە التى ناتيجەلى پاس بار.
Opta ستاتيستيكاسىنا سايكەس، بۇل - 1966-جىلدان بەرگى ەڭ ۇزدىك كورسەتكىش. وسىلايشا، مەسسي بۇعان دەيىن 11 ناتيجەلى ارەكەتپەن (التى گول جانە بەس ناتيجەلى پاس) كوش باستاپ تۇرعان اڭىزعا اينالعان پەلە مەن فرانسيا قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى كيليان مباپپەنى باسىپ وزدى.
سونىمەن قاتار بۇل گول مەسسي ءۇشىن الەم چەمپيوناتى-2026 تۋرنيرىندەگى جەتىنشى، ال الەم چەمپيوناتتارى تاريحىنداعى 20-گول بولدى. سونداي-اق ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ كاپيتانى الەم چەمپيوناتتارىنداعى سەگىزىنشى ماتچ قاتارىنان گول سوعىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، ارگەنتينا قۇراماسى كابو-ۆەردەنى جەڭىپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىنا شىقتى.