رەكورد: داستان ساتبايەۆتىڭ ۆيدەوسى 20 ميلليوننان استام قارالىم جينادى
استانا.قازاقپارات - لوندوندىق «چەلسي» كلۋبىنىڭ رەسمي Instagram پاراقشاسىندا قازاقستاندىق جاس تالانت داستان ساتبايەۆ تۇسكەن ۆيدەو قىسقا مەرزىم ىشىندە جەلىدە ميلليونداعان قارالىم جيناپ ۇلگەردى.
ۆيدەو قازىردىڭ وزىندە 20 ميلليوننان استام قارالىم جيناپ، لوندوندىق كلۋبتىڭ ەڭ تانىمال كونتەنتتەرىنىڭ بىرىنە اينالدى.
ۆيدەونىڭ ەڭ باستى ەرەكشەلىگى بەلسەندىلىك پەن پىكىرلەر سانى. بۇگىنگى تاڭدا روليككە 250 مىڭنان استام پىكىر جازىلىپ، كلۋب پاراقشاسىنداعى ابسوليۋتتى رەكوردتى جاڭارتتى. بۇل كورسەتكىشكە الەمدىك فۋتبول جۇلدىزدارىنىڭ ۆيدەولارى دا جەتە بەرمەيدى. سونىمەن قاتار روليك 1 ميلليونعا جۋىق لايك جيناپ، 100 مىڭنان استام رەت بولىسىلگەن.
سالىستىرمالى كورسەتكىشتەر
داستاننىڭ بۇل جەتىستىگىن جاقسىراق ءتۇسىنۋ ءۇشىن كلۋبتىڭ وزگە ترەندتەگى ۆيدەولارىمەن سالىستىرىپ كورۋگە بولادى. ماۋسىمارالىق كەزەڭدە جاريالانعان باپكەر حابي الونسونىڭ «چەلسيدەگى» العاشقى جاتتىعۋ وتكىزگەن ۆيدەوسى 14 ميلليون قارالىم جيناعان بولاتىن. ال پاراقشاداعى ابسوليۋتتى قارالىم رەكوردى بىلتىرعى ماۋسىمدا جواو پەدرونىڭ «نوتتينگەم فورەست» قاقپاسىنا قايشىلاپ تۇرىپ تەپكەن گولىنا تيەسىلى، ول ۆيدەو 64 ميلليون قارالىم جيناعان ەدى.
قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر مەن جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ بەلسەندىلىگى ارقاسىندا داستان ساتبايەۆتىڭ گول سوققان ۆيدەوسى «چەلسيدىڭ» الەۋمەتتىك جەلىدەگى تاريحىندا ەڭ كوپ پىكىر جيناعان ۆيدەو رەتىندە تىركەلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، كەشە 28-شىلدە كۇنى داستان ساتبايەۆ «چەلسي» ساپىندا نەگىزگى قۇرامدا شىعىپ، العاشقى گولىن سوقتى.