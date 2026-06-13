مەركۋرييدەگى ءبىر كۇن جەردەگى 88 تاۋلىككە تەڭ
استانا. kazinform - ەگەر ادام مەركۋريي عالامشارىندا ءومىر سۇرسە، كۇننىڭ باتۋىن كورۋ ءۇشىن شامامەن ءۇش اي كۇتۋىنە تۋرا كەلەر ەدى. ويتكەنى بۇل عالامشاردا ءبىر جارىق كۇنىنىڭ ۇزاقتىعى جەردەگى 88 تاۋلىككە تەڭ.
بۇل تۋرالى جازعى كۇن توقىراۋى قارساڭىندا سەرگەي يازيەۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەركۋري ءوز ءوسىن وتە باياۋ اينالاتىندىقتان، مۇندا كۇن مەن ءتۇننىڭ ۇزاقتىعى ەرەكشە ۇزاق بولادى. سوندىقتان كۇن اسپاندا بىرنەشە اي بويى باتپاي تۇرادى.
كۇن جۇيەسىندە اينالۋ ءوسى وربيتا جازىقتىعىنا پەرپەنديكۋليار ورنالاسقان عالامشارلار بار. سوندىقتان ولاردا جىل مەزگىلدەرى اۋىسپايدى، ال جارىق كۇنىنىڭ ۇزاقتىعى تۇراقتى بولىپ كەلەدى.
«مەركۋرييدەگى جارىق كۇنى جەردەگى 88 تاۋلىككە، شولپاندا (ۆەنەرادا) 58,5 تاۋلىككە سوزىلادى، ال يۋپيتەردە نەبارى شامامەن 5 ساعاتقا عانا تەڭ. مۇنداي ۇلكەن ايىرماشىلىقتار عالامشارلاردىڭ ءوز وسىنەن ءارتۇرلى جىلدامدىقپەن اينالۋىنا بايلانىستى. سونىمەن قاتار تاعى ءۇش عالامشاردىڭ اينالۋ ءوسى وربيتا جازىقتىعىنا ەداۋىر ەڭكەيگەن. بۇل ولاردىڭ جارىق كۇنىنىڭ ۇزاقتىعى، جەردەگىدەي، گەوگرافيالىق ەندىك پەن جىل مەزگىلىنە تاۋەلدى ەكەنىن بىلدىرەدى. ارينە، ونداعى كۇن توقىراۋى كەزەڭدەرى دە جەردەگىدەي بولمايدى»، - دەدى يازيەۆ.
جارىق كۇنىنىڭ ۇزاقتىعى جاعىنان جەرگە ەڭ جاقىن عالامشار - مارس. ونىڭ ەكۆاتورىندا كۇن ۇزاقتىعى شامامەن 12 ساعات 18 مينۋتقا سوزىلادى، بۇل جەر ەكۆاتورىنداعى كورسەتكىشكە وتە جاقىن.
عالىمنىڭ ايتۋىنشا، ەڭ قىزىقتى جاعداي ۋران عالامشارىندا بايقالادى. ونىڭ اينالۋ ءوسى وربيتا جازىقتىعىندا دەرلىك جاتادى.
«سونىڭ ناتيجەسىندە ۋراننىڭ ءبىر جارتى شارىندا جىلدىڭ تورتتەن ءبىر بولىگىندە پوليارلىق كۇن ورنايدى. ال ۋرانداعى ءبىر جىل جەردەگى 84 جىلعا تەڭ بولعاندىقتان، مۇنداي كەزەڭ شامامەن 21 جەر جىلىنا سوزىلادى. ودان كەيىن ءدال سونداي ۇزاق ۋاقىت بويى كۇن مەن ءتۇن بىرتىندەپ الماسادى، بۇل كەزدە ەكۆاتورداعى كۇن ۇزاقتىعى 8 ساعات 37 مينۋتقا تەڭ بولادى. كەيىن تاعى 21 جىلعا سوزىلاتىن پوليارلىق ءتۇن باستالادى»، - دەپ تۇيىندەدى عالىم.
ايتا كەتەيىك، عالىمدار پلانەتالاردىڭ دايەكتى قالىپتاسۋىنىڭ العاشقى مىسالىن تاپتى.