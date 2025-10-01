«ۇركەر-2025» ۇلتتىق سىيلىعىنا وتىنىمدەر قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - باسپا، راديو جانە ينتەرنەت-جۋرناليستيكا سالاسىنداعى «ۇركەر-2025» ۇلتتىق سىيلىعىنا ءوتىنىم قابىلدانادى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتەتىن بايقاۋعا مەدياكونتەنت وندىرەتىن جانە تاراتاتىن رەسپۋبليكالىق، وڭىرلىك راديوستانسيالار، باسپا جانە ينتەرنەت-باسىلىمدار قاتىسا الادى.
- وتىنىمدەر 2025-جىلعى 1-20-قازان ارالىعىندا قابىلدانادى. كونكۋرستىق جۇمىستار 2024-جىلعى 12-تامىز بەن 2025-جىلعى 30-قىركۇيەك ارالىعىندا رەسپۋبليكالىق نەمەسە وڭىرلىك باسپا جانە ينتەرنەت-باسىلىمداردا جاريالانۋى، نە راديوەفيردە شىعۋى ءتيىس. ءار ۇمىتكەر بايقاۋدىڭ تەك ەكى نوميناتسياسىنا عانا قاتىسا الادى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
وتىنىمدەر urker-awards.kz رەسمي سايتىندا 11 نوميناتسيا بويىنشا قابىلدانادى:
جىلدىڭ ۇزدىك سۇحباتى
جىلدىڭ ۇزدىك رەپورتاجى
الەۋمەتتىك تاقىرىپتاعى ۇزدىك ماتەريال
جىلدىڭ ۇزدىك جۋرناليستىك زەرتتەۋى
جىلدىڭ ۇزدىك اناليتيكالىق ماتەريالى
راديوستانتسياداعى ۇزدىك جوبا
جىلدىڭ ۇزدىك فوتوسۋرەتى
جىلدىڭ ۇزدىك جاڭالىقتار پورتالى
جىلدىڭ ۇزدىك وڭىرلىك ب ا ق
جىلدىڭ ۇزدىك پودكاستى
جىلدىڭ ۇزدىك YouTube-ارناسى
ايتا كەتەيىك، جۇمىستاردى بەدەلدى جۋرناليستەر، سالانىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرلەرى مەن مەدياساراپشىلاردان قۇرالعان تاۋەلسىز قازىلار القاسى باعالايدى. كونكۋرس قورىتىندىسى بويىنشا ءار نوميناتسيا جەڭىمپازىنا «ۇركەر-2025» ەستەلىك مۇسىنشەسى جانە 1000000 تەڭگە كولەمىندە اقشالاي سىياقى تابىستالادى. «ۇركەر» ۇلتتىق سىيلىعى - باسپا، راديو جانە ينتەرنەت-جۋرناليستيكا سالاسىنداعى ۇزدىك جەتىستىكتەر ءۇشىن بەرىلەدى.
بۇدان بۇرىن «ۇركەر» ۇلتتىق سىيلىعىنىڭ 2024-جىلعى جەڭىمپازدارى كىمدەر بولعانىن جازعان ەدىك.