ەرەكشە سەزىمدى باستان كەشىپ وتىرمىن: مۇستافا وزتۇرىكتىڭ قىزى اباي وبلىسىنا باردى
وبلىس اكىمى بەرىك ءۋالي اتى اڭىزعا اينالعان تاەكۆوندو شەبەرى، قازاقتىڭ باتىر ۇلى مۇستافا وزتۇرىكتىڭ قىزى نەسليحان وزتۇرىكپەن كەزدەستى. كەزدەسۋگە تۇركيالىق جانە وتاندىق كاسىپكەرلەر ومار ءتايجى مەن قايشا كەرەي قاتىستى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
بۇگىندە گەرمانيانىڭ ميۋنحەن قالاسىندا تۇراتىن نەسليحان اتا-بابالارىنىڭ تۋىپ-وسكەن جەرى اباي وبلىسىنا ارنايى كەلگەن ەكەن.
كەزدەسۋ بارىسىندا مۇستافا وزتۇرىك ەسىمىن ۇلىقتاۋ، ونىڭ ونەگەلى ءومىر جولىن جاس ۇرپاققا كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ جايى ءسوز بولدى.
«مەن گەرمانيادا تۋىپ-ءوستىم. اباي ەلىنە، سەمەي قالاسىنا العاش رەت كەلىپ وتىرمىن. قۇرمەت كورسەتىپ، جىلى قابىلداعاندارىڭىزعا زور العىسىمدى بىلدىرەمىن. اتا-بابالارىمنىڭ تۋعان جەرىنە كەلىپ، ەرەكشە سەزىمدى باستان كەشىپ وتىرمىن»، - دەدى نەسليحان وزتۇرىك.
ايماق باسشىسى مۇستافا وزتۇرىك ەسىمىن اباي وبلىسىندا دارىپتەۋ باعىتىنداعى باستامالارعا قولداۋ كورسەتىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
«مۇستافا وزتۇرىكتى ەلىمىز جاقسى بىلەدى، ءبارىمىز ماقتان تۇتامىز. ول كىسى تاۋەلسىزدىك جىلدارى ەلگە ءجيى كەلىپ، حالقىمەن ەتەنە ارالاسقان، ۇلكەن قۇرمەت پەن قوشەمەتكە بولەنگەن تۇلعا. 1994 -جىلى ماقانشى اۋدانىنا ارنايى كەلىپ قايتقان ەدى. باتىر اعامىز كەلگەندە ەلدىڭ ىقىلاسى، پەيىلى ەرەكشە بولدى. اباي وبلىسىندا مۇستافا وزتۇرىكتىڭ ەسىمىن ناسيحاتتاۋعا بايلانىستى ۇسىنىستارىڭىزدى قاراستىرىپ، قولداۋ بىلدىرۋگە دايىنبىز»، - دەدى ايماق باسشىسى.