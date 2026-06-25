ەرەكشە كۇن: الماتىدا بۇگىن نەكە قيۋعا 800 دەن استام جۇپ تىركەلدى
الماتى. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ 26-ماۋسىمى (26.06.2026) - ءدال وسى داتانى نەكە قيۋعا تاڭداعان الماتىلىقتار كوپ.
«ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ الماتى قالاسى فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىن قالا بويىنشا 830 جۇپ وتباسى قۇرۋعا ءوتىنىش بەرگەن.
جالپى جىل باسىنان بەرى مەگاپوليستە 7 مىڭعا جۋىق نەكە تىركەلگەن. نەكە قيۋعا ءوتىنىش بىلدىرۋشىلەردىڭ ورتاشا جاسى ايەلدەردە - 29 جاس، ال جىگىتتەردە - 32 جاس. نەكەگە تۇرۋعا ءوتىنىش بەرگەن ازاماتتاردىڭ ىشىندەگى ەڭ ۇلكەنى - 92 جاستاعى ەر ادام. ال ەڭ جاس جۇپ زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپكە سايكەس اتا-انالارىنان رۇقسات الىپ، 16 جاسىندا وتباسىن قۇرعان.
- ايرىقشا ءارى ەستە قالارلىق كۇن جاس جۇبايلار اراسىندا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر. سيمۆوليكالىق ساندار ۇيلەسىمى بۇل كۇندى وتباسىن قۇرۋ ءۇشىن ەرەكشە كۇندەردىڭ بىرىنە اينالدىردى. الماتى قالاسىندا نەكە تىركەۋ كورسەتكىشىنىڭ جوعارى بولۋى مەگاپوليستىڭ دەموگرافيالىق بەلسەندىلىگىن كورسەتەدى، - دەپ حابارلادى مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ الماتى فيليالى.