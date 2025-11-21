07:08, 21 - قاراشا 2025 | GMT +5
ەرەكشە ۇشاق
«Transavia PL-12 Airtruk» ۇشاعى اسپان الەمىندە ەرەكشە ورنى بار، تانىمال ۇشاقتاردىڭ ءبىرى. 1960 -جىلدارى جاسالعان بۇل كولىك بىردەن كوزگە تۇسەتىن كۇلكىلى پىشىنىمەن ەستە قالعان.
ءبىر قىزىعى، ۇشاق تەلەەكران ارقىلى تانىلعان. ول العاش «ەسسىز ماكس» فيلمىندە كورسەتىلگەن. ال «Airtruk» نەگىزىنەن ارنايى اۋىل شارۋاشىلىعىنا ارنالعان. ەگىستىك جەرلەردى وڭدەۋدە قولدانىلادى. بيىك كابينادان پيلوتقا ءبارى كورىنەدى، ال ەرەكشە كونسترۋكتسياسى ۇشۋعا كەدەرگى ەمەس. 300 اتتىڭ كۇشى بار 6 سيليندرلى «Continental IO-520D» قوزعالتقىشىمەن ۇشاقتىڭ جىلدامدىعى ساعاتىنا 188 ك م. ۇشاقتىڭ 110 داناسى بار. بۇل اۆياتسيا تاريحىنداعى كوللەكتسيا رەتىندەگى شىعارىلىم.
ايتولعان ءجۇنىسحان