ەرەكشە شاپان تىككەن: ديماش قۇدايبەرگەندى تاڭعالدىرعان بويجەتكەن كىم؟
استانا. KAZINFORM - قاراعاندىلىق جاس ديزاينەر اقبوتا قاسىمبەك كەنشىلەر كۇنىنە ارنالعان كونسەرتتە ءانشى ديماش قۇدايبەرگەنگە ءوزى تىككەن شاپانىن سىيعا تارتتى. قىزىعى، ديزاينەر بۇل شاپاندى ديماشتىڭ قاراعاندىعا كەلەتىنىن بىلمەي-اق ارنايى وعان ارناپ دايىنداعان. كونسەرتتە ارنايى پلاكات ارقىلى ءانشىنىڭ نازارىن اۋدارىپ، سوڭىندا ساحناعا شاقىرىلىپ، شاپانىن ءوز قولىمەن تابىستاعان.
ديماشقا سىيلانعان شاپان اقبوتانىڭ «كوكپار» توپتاماسىنىڭ جاڭارتىلعان نۇسقاسى. شاپاندا ساتتىلىكتىڭ بەلگىسى سانالاتىن تاعالار، كوكپارداعى اتتاردىڭ قوزعالىسىن بەينەلەيتىن سپيرال ءتارىزدى ورنەكتەر جانە ءداستۇرلى «ايدار» ەلەمەنتى بار. ديزاينەر شاپاندى شامامەن ءبىر اپتادا دجينسا ماتاسىنان كومپيۋتەرلىك كەستەلەۋ ارقىلى تىگىپ، ءانشىنىڭ ولشەمدەرىن ينتەرنەتتەگى مالىمەتتەرگە سۇيەنىپ شامالاعان.
«كوكپار» توپتاماسى اقبوتانىڭ كوكپاردى قازاق بولمىسىن تانىتاتىن ەرەكشە مادەني قۇبىلىس رەتىندە زەرتتەۋىنەن تۋعان. ول سايد اتابەكوۆ، ەۆگەني سيدوركين جانە نيكيتا باسوۆتىڭ ەڭبەكتەرىن زەرتتەپ، ءداستۇرلى كوكپار ەلەمەنتتەرىن زاماناۋي تەحنولوگيالارمەن ۇشتاستىرعان. توپتامادا ات، شاباندوز، ساپتاما ەتىك سياقتى ءداستۇرلى بەينەلەرمەن قاتار درون مەن تىكۇشاقتان شابىتتانعان وبرازدار دا بار.
اقبوتا ءسان سالاسىنا 11 جاسىنان قىزىعىپ، كيىم تىگۋدى باستاعان. ونەردىڭ بىرنەشە سالاسىمەن اينالىسىپ، قازىر قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىندە ءتورتىنشى كۋرستا وقيدى. ول «كوكپار» توپتاماسىمەن Next Designer Award بايقاۋىندا ارنايى جۇلدە الىپ، Visa Fashion Week اياسىندا 20 وبرازدان تۇراتىن العاشقى كاسىبي كورسەتىلىمىن وتكىزدى.
جاس ديزاينەردىڭ باستى ماقساتى - ۇلتتىق مادەنيەتتى ءسان ارقىلى الەمگە تانىتىپ، جەكە «عاجايىپ» برەندىن حالىقارالىق دەڭگەيگە شىعارۋ. ول «كوكپار» توپتاماسىن ساتىلىمعا شىعارۋدى، حالىقارالىق ءسان الاڭدارىندا كورسەتۋدى جانە بولاشاقتا قازاقستاندىق ءارى شەتەلدىك تانىمال تۇلعالارعا ارنايى وبرازدار جاساۋدى جوسپارلاپ وتىر. ونىڭ ايتۋىنشا، جاس ديزاينەر ءۇشىن ەڭ ماڭىزدىسى - ءوز ءىسىن جاقسى كورۋ، كوپ ەڭبەك ەتۋ جانە ۇنەمى ىزدەنۋ.