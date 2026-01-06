ەركەبۇلان توقتار ا ق ش- قا كەتەتىن بولدى
استانا. قازاقپارات – م م ا جاۋىنگەرى ەركەبۇلان توقتار الداعى جەكپە-جەگىنە دايىندىقتى ا ق ش- تا وتكىزبەك. بۇل تۋرالى ول Instagram پاراقشاسىندا حابارلادى.
سپورتشى ستوريسىندە مايامي قالاسىنا اۋە بيلەتىن راسىمدەپ جاتقان ءساتىن جاريالاپ، 15-قاڭتار مەن 15-ناۋرىز ارالىعىندا امەريكاداعى توپ-تيمدەردىڭ بىرىندە ەكى ايلىق وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزەتىنىن ايتتى.
ەركەبۇلان مۇنداي شەشىمىنىڭ سەبەبىن دە ءتۇسىندىردى. ونىڭ سوزىنشە، قازاقستاندا دا بىلىكتى، تاجىريبەلى باپكەرلەر جەتكىلىكتى. دەگەنمەن، جوعارى دەڭگەيدەگى دايىندىق تەك جاتتىقتىرۋشىعا عانا ەمەس، جالپى ورتاعا، سپاررينگ سەرىكتەستەرگە جانە جاتتىعۋ مادەنيەتىنە دە تىكەلەي بايلانىستى.
«نەگە امەريكا، بىزدە دايىندالساڭ بولماي ما؟» دەپ جاتىر. ماسەلە كىممەن سپاررينگ وتكىزەتىنىڭدە. مەن بارايىن دەپ وتىرعان زالدا تۇگەلگە جۋىق UFC- دە ونەر كورسەتىپ جۇرگەن كاسىبي فايتەرلەر جاتتىعادى. سولارمەن ءبىر زالدا دايىندالۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن تاجىريبە. مەن ولارمەن تەز وسەمىن، الماتىدا ولاي كاسىبي توبەلەسەتىن سپورتشىلار جوق. كوپشىلىگى كەلىپ قيسىق توبەلەسىپ، جاراقات الۋىڭا سەبەپ بولادى. سوسىن الماتىدا كۇنىنە 2-3 كەزدەسۋ بولادى، رەجيمىڭ بۇزىلادى، سۋرەتكە تۇسەتىندەر ويىڭدى بولەدى. ال امەريكادا تارتىپپەن جۇرەسىڭ»، - دەدى ەركەبۇلان توقتار.