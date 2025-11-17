ق ز
    ەركەبۇلان كانافين سۋردليمپيادانىڭ چەمپيونى اتاندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق دزيۋدوشى فينالدىق بەلدەسۋدە ماجار دزيۋدوشىسى پاتريك وتۆوشتى جەڭدى، دەپ حابارلايدى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Еркебұлан Канафин - Сурдлимпиаданың чемпионы
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    جاپونيادا ءوتىپ جاتقان سۋردليمپيادادا ۇلتتىق قۇراما سپورتشىسى ەركەبۇلان كانافين (81 ك گ) فينالدىق بەلدەسۋدە ماجار دزيۋدوشىسى پاتريك وتۆوشتى سەنىمدى تۇردە جەڭىپ، سۋردليمپيادانىڭ چەمپيونى اتاندى.

    - قازاقستاندىق سپورتشى جارىس بويى قارسىلاستارىنا مۇمكىندىك بەرمەي، شەشۋشى كەزدەسۋدە دە باسىمدىقتى تولىق ءوز جاعىندا ۇستاي الدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇدان بۇرىن ەۆگەني كوشكين كونكيمەن جۇگىرۋدەن الەم كۋبوگى كەزەڭىندە كۇمىس جۇلدە العانىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
