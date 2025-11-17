16:57, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5
ەركەبۇلان كانافين سۋردليمپيادانىڭ چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق دزيۋدوشى فينالدىق بەلدەسۋدە ماجار دزيۋدوشىسى پاتريك وتۆوشتى جەڭدى، دەپ حابارلايدى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جاپونيادا ءوتىپ جاتقان سۋردليمپيادادا ۇلتتىق قۇراما سپورتشىسى ەركەبۇلان كانافين (81 ك گ) فينالدىق بەلدەسۋدە ماجار دزيۋدوشىسى پاتريك وتۆوشتى سەنىمدى تۇردە جەڭىپ، سۋردليمپيادانىڭ چەمپيونى اتاندى.
- قازاقستاندىق سپورتشى جارىس بويى قارسىلاستارىنا مۇمكىندىك بەرمەي، شەشۋشى كەزدەسۋدە دە باسىمدىقتى تولىق ءوز جاعىندا ۇستاي الدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن ەۆگەني كوشكين كونكيمەن جۇگىرۋدەن الەم كۋبوگى كەزەڭىندە كۇمىس جۇلدە العانىن جازعان ەدىك.