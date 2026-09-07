ەركەبۇلان توقتاردىڭ كەلەسى قارسىلاسى كىم بولادى: ءۇش ۇمىتكەر بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - وتاندىق «Nomad Fighting» ليگاسى قازاقستاندىق تانىمال م م ا فايتەرى ەركەبۇلان توقتارعا (11-3) كەلەسى جەكپە-جەگى ءۇشىن ءۇش بىردەي مىقتى قارسىلاستى ۇسىندى، دەپ حابارلادى Informsports.
پروموۋشەن رەسمي پاراقشاسىندا جاريالاعان ۇمىتكەرلەر تىزىمىنە رەسەيلىك شوۆحال چۋرچايەۆ جانە وزبەكستاندىق قوس فايتەر ابدۋماليك «اببي» ەربۋتايەۆ پەن وگابەك «ساتۋرن» ابدۋمۋمينوۆ ەنىپ وتىر.
ەركەبۇلان توقتار بۇعان دەيىنگى جەكپە-جەگىن بوكس ەرەجەسى بويىنشا وتكىزىپ، وزبەكستاندىق بوبيرجون يسرويلوۆتى مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭگەن بولاتىن. ونىڭ كەلەسى قارسىلاسى جاقىن ارادا رەسمي تۇردە ناقتىلانادى.