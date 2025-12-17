رەجيسسەر روب راينەر مەن ايەلىنىڭ ءولىمى: ورتانشى ۇلى كۇدىككە ءىلىندى
استانا. KAZINFORM - لوس-اندجەلەس ايماقتىق پروكۋرورى ناتان حوحماننىڭ ناقتىلاۋىنشا، نيك راينەرگە اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلارمەن ءبىرىنشى دارەجەلى كىسى ءولتىرۋ بويىنشا ايىپ تاعىلادى، دەپ حابارلايدى BBC.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىلمىس پىشاقتىڭ كومەگىمەن جاسالعان.
وتكەن جەكسەنبىدە اكتەر جانە رەجيسسەر روب راينەر مەن ونىڭ زايىبى ميشەل لوس-اندجەلەستەگى ۇيلەرىندە ءولى كۇيىندە تابىلدى. ولاردىڭ كوپتەگەن جەرىنەن پىشاقتالعان دەنەلەرىن كىشى قىزى رومي انىقتادى. اكەسى رەجيسسەرلىك ەتكەن «چارلي بولۋ» فيلمىنىڭ سەناريشىسى جانە بىرلەسكەن اۆتورى بولعان ورتانشى ۇلى نيك كىسى ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىنىپ قاماۋعا الىندى.
پوليتسيا نيك راينەردىڭ وقيعادان كەيىن لوس-اندجەلەس ساياباعىندا تابىلىپ، وقيعاسىز قاماۋعا الىنعانىن حابارلادى.
حوحماننىڭ ايتۋىنشا، نيك راينەرگە تاعىلعان ايىپتار بويىنشا ءولىم جازاسى نەمەسە شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ مۇمكىندىگىنسىز ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعان.
روب راينەر 20 عا جۋىق فيلم ءتۇسىردى، ونىڭ ىشىندە «گارري ءسالليدى كەزدەستىرگەندە»، «بىرنەشە جاقسى جىگىت» جانە «امەريكالىق پرەزيدەنت» سياقتى كۋلتتىك كلاسسيكالىق فيلمدەر، ال ونىڭ اكتەرلىك جۇمىستارىنىڭ اراسىندا - «سيەتلدەگى ۇيىقتامايتىندار»، «ۋولل- ستريت قاسقىرى» جانە «بۇل - Spinal Tap!» فيلمدەرى بار.
