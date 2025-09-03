ەرجان سادەنوۆ كۇدىككە ىلىنگەن پوليتسەيدەر جايىندا: ارامىزدا ساتقىندار بولماۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - پوليتسيا قاتارىندا كۇدىككە ىلىنگەندەرگە قاتىستى قاتاڭ ۇستانىم بار. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ءمالىم ەتتى.
بۇگىن پارلامەنت ماجىلىسىندەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تىلشىلەر مينيسترگە جامبىل وبلىسىندا پوليتسەيدىڭ قاماۋعا الىنۋى دەرەگىنە قاتىستى سۇراق قويدى.
- وكىنىشكە قاراي، مۇنداي دەرەكتەر بولدى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى - ءىرى ۆەدومستۆولاردىڭ ءبىرى. بىلتىرعى دەرەكتەرگە قاراعاندا، بىزدە ستاتيستيكا جاقسارىپ وتىر. زاڭدى بۇزۋ، ونىڭ ىشىندە قىلمىستىق ارەكەتكە بارۋ پوليتسيا قىزمەتكەرىنىڭ جوعارى مارتەبەسىنە مۇلدەم سايكەس كەلمەيتىنىن بىرنەشە رەت ايتتىم. پوليتسەي حالىقتى قورعاۋى كەرەك. مۇنداي جاعدايلاردا ءبىز ساتقىندىق تۋرالى ايتىپ وتىرمىز. ساتقىندارمەن قىسقا عانا سويلەسەمىز. ناقتى جامبىل وبلىسى بويىنشا ءوزىمىز انىقتادىق. وسىنداي دەرەكتەرگە قاتىستى ۇستانىمىمىز قاتال. ءبىزدىڭ ارامىزدا ساتقىندار بولماۋى كەرەك، - دەدى ەرجان سادەنوۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، جامبىل پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەن قۋىلىپ، ارتىنشا قاماۋعا الىندى.