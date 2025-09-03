ەرجان سادەنوۆ جولداردا جۇرگىزۋشىلەردى جاسىرىن شولعىنداۋعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ جولداردا جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن بۇزاتىن جۇرگىزۋشىلەردى جاسىرىن شولعىنداۋعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- جولداردا جاسىرىن شولعىنداۋ جۇمىستارى ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر. وعان دۇرىس قاراۋ كەرەك. جاسىرىن، اڭدۋ دەگەن ماسەلە جوق. ءبىز ولاردى انىقتاپ، جۇرگىزۋشىلەرمەن الدىن الۋ شارالارىن جۇرگىزەمىز. مۇنى جول اپاتى، ادام ءولىمى بولماۋى ءۇشىن ىستەپ جاتىرمىز. جۇرگىزۋشى جول ەرەجەسىن ساقتاپ، زاڭمەن جۇرسە، نەسىنە قورقادى؟! ەڭ باستىسى - ادام ءومىرى. اشىق تۇردە تىركەۋ قۇرالدارى بار. جول بەلگىسىن كورگەندە جىلدامدىقتى تومەندەتىپ، اقىرىن جۇرەسىز. قالا تۇرعىنى بىرنەشە جىل سول جەردە تۇرعان سوڭ قاي جەردە قانداي كامەرا بار ەكەنىن بىلەدى. ادامبىز عوي، كامەرا جوق جەردە جىلدامدىق اسىرامىز. سوندىقتان جاسىرىن شولعىنداۋ بولۋى كەرەك، - دەدى مينيستر ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
وسى ورايدا ەرجان سادەنوۆ پوليتسيا ماقساتى ايىپپۇل سالۋ ەمەس دەپ اتاپ وتكەنىمەن، جاسىرىن شولعىنداۋ بارىسىندا جول ءجۇرىسى ەرەجەسى بۇزىلعانى تىركەلگەندە، جۇرگىزۋشىگە ايىپپۇل سالىناتىنىن جاسىرعان جوق.
ەرجان سادەنوۆ كۇدىككە ىلىنگەن پوليتسەيدەر جايىندا پىكىر بىلدىرگەن ەدى.