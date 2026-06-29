ەرەجە بۇزعان 300 گە جۋىق تالاپكەردىڭ ۇ ب ت ناتيجەسى جويىلدى
استانا. قازاقپارات – 10-مامىردا باستالعان نەگىزگى ۇ ب ت 340 مىڭعا جۋىق رەت تاپسىرىلدى. تالاپكەرلەردىڭ %73 تەستىلەۋدى قازاق تىلىندە، %27 ورىس تىلىندە جانە 522 رەت اعىلشىن تىلىندە تاپسىردى.
جەتىنشى اپتانىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تالاپكەرلەردىڭ %70 شەكتى بال جينادى. بەس ءپان بويىنشا ورتاشا بال 66 بال بولدى. ەڭ جوعارى ناتيجە - 140 بال، ونى پاۆلودار وبلىسىنىڭ تۇلەگى اسەت التاير جينادى.
ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى (ە ب ق) بار وقۋعا تۇسۋشىلەر ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. ۇ ب ت- عا ە ب ق بار 765 تالاپكەر قاتىستى.
تالاپكەرلەردىڭ تەست تاپسىرمالارىنىڭ مازمۇنى بويىنشا تەستىلەۋ اياقتالعاننان كەيىن 30 مينۋت ىشىندە اپەللياتسياعا بەرۋ قۇقىعى بار. تەحنيكالىق سەبەپتەر بويىنشا اپەللياتسيا تىكەلەي تەستىلەۋ كەزىندە قابىلدانادى. ناتيجەلەرى بار سەرتيفيكاتتار اپەللياتسيا قاراستىرىلعاننان كەيىن جەكە كابينەتتەردە قولجەتىمدى بولادى.
- ۇ ب ت- نى وتكىزۋدىڭ جەتى اپتاسىندا 715 ەرەجە بۇزۋ انىقتالدى. 422 تالاپكەر سمارتفونداردى، سمارت كوزىلدىرىكتەردى، ميكرو قۇلاققاپتاردى، شپارگالكالاردى جانە باسقا دا تىيىم سالىنعان زاتتاردى الىپ كىرمەك بولعانى ءۇشىن تەستىلەۋدەن شەتتەتىلدى. تاعى 286 ادام تەستىلەۋ كەزىندە ەرەجەلەردى بۇزعانى ءۇشىن اۋديتوريادان شىعارىلدى، ولاردىڭ ناتيجەلەرى جويىلدى. بەينەجازبالاردى تەكسەرۋدەن سوڭ ەرەجە بۇزعان 7 ادامنىڭ ناتيجەسى جويىلدى. وزگە ادامداردىڭ ورنىنا كىرۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.