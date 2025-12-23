ق ز
    22:40, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    رۋحقا تاعزىم: استانادا باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ 115 جىلدىعىنا ارنالعان پلاتس-كونسەرت ءوتتى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا «EXPO» حالىقارالىق كورمە ورتالىعىندا ورنالاسقان AlemAI كۇمبەزى استىندا داڭقتى قولباسشى، حالىق قاھارمانى، كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ تۋعانىنا 115 جىل تولۋىنا ارنالعان پلاتس-كونسەرت ۇيىمداستىرىلدى.

    Астанада Бауыржан Момышұлының 115 жылдығына арналған плац-концерт өтті
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    ءىس-شارا ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ پرەزيدەنتتىك وركەسترى مەن راسىمدىك بولىمشەسىنىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى.

    Молдабаев
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    - بۇل كونسەرتتىڭ باستى ماقساتى - جاستاردىڭ بويىندا وتانسۇيگىشتىك سەزىمدى قالىپتاستىرۋ، ەلگە، جەرگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتى ارتتىرۋ. باۋىرجان مومىش ۇلى - ءبىز ءۇشىن اسكەري ءتارتىپتىڭ، باتىلدىق پەن كاسىبي شەبەرلىكتىڭ ايقىن ۇلگىسى. ول وفيتسەر قانداي بولۋى كەرەك ەكەنىن كورسەتتى، - دەدى ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى ايبىن پرەزيدەنتتىك پولكى 0112 اسكەري ءبولىمىنىڭ ءبىرىنشى باسقارما باستىعى، پودپولكوۆنيك قايرات مولدابايەۆ.

    Плац-концерт к 115-летию Бауыржана Момышулы состоялся в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    پلاتس-كونسەرتكە پرەزيدەنتتىك ۇرلەمەلى اسپاپتار وركەسترى، «ابىروي» توبى، سونداي-اق ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ «ايبىن» پرەزيدەنتتىك پولكى راسىمدىك بولىمشەسى مەن «ساردار»، «كوكجال» ارنايى ماقساتتاعى جاساقتارى قاتىستى. 

    Плац-концерт к 115-летию Бауыржана Момышулы состоялся в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    قويىلىم بارىسىندا قارۋمەن كورسەتىلەتىن اسكەري ەلەمەنتتەر مەن دەفيلە ۇسىنىلدى.

    Плац-концерт к 115-летию Бауыржана Момышулы состоялся в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    ايتا كەتەيىك، پلاتس-كونسەرت بارىسىندا «ەلىم دەپ سوقسىن جۇرەگىڭ»، «رۋح»، «ساۋىت» سەكىلدى پاتريوتتىق اندەر ورىندالىپ، ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى پرەزيدەنتتىك وركەسترىنىڭ سوليستەرى جاڭا «كوك اسپان» كومپوزيتسياسىن ۇسىندى.
    - باۋىرجان مومىش ۇلى - قازاقستاننىڭ ۇلتتىق قاھارمانى. ءبىز ونىڭ ەرلىگى مەن مىنەزىن ۇلگى تۇتامىز، - دەدى شاراعا قاتىسقان اسكەري قىزمەتشى.

    Плац-концерт к 115-летию Бауыржана Момышулы состоялся в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    ايتا كەتەيىك، 115 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان «باۋىرجان مومىش ۇلى جانە جاڭا ارحيۆ دەرەكتەرى» اتتى رەسپۋبليكالىق عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنتسيادا ونىڭ بۇرىن بەلگىسىز بولعان قۇجاتتارى كورمەگە قويىلدى.

    Плац-концерт к 115-летию Бауыржана Момышулы состоялся в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

     

