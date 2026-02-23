رەفەرەندۋمعا جۇمسالاتىن قارجىنىڭ ناقتى سوماسى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى ميحايل بورتنيك 15-ناۋرىزدا وتەتىن رەفەرەندۋمعا ناقتى قانشا قاراجات جۇمسالاتىنىن ايتتى.
- وتكەن وتىرىستا ۇكىمەتپەن رەفەرەندۋمعا ارنالعان شىعىستار سمەتاسىمەن جۇمىس ىستەپ جاتقانىمىزدى مالىمدەگەن ەدىك. سول ۋاقىتتا 20,8 ميلليارد تەڭگە تۋراسىندا ايتتىم. قارجى مينيسترلىگىمەن پىسىقتاعاننان كەيىن 20 ميلليارد 778 ميلليون 515 مىڭ تەڭگەگە توقتادىق. بۇل قاراجاتتىڭ ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى مەن سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى اراسىندا بولىنەتىندىگىن اتاپ وتكىم كەلەدى. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بەلگىلەنگەن قىزمەتتەر ءۇشىن 123 ميلليون 634 مىڭ تەڭگە الادى. بۇگىندە قاراجات ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى مەن س ءى م ارقىلى كوميسسيالاردىڭ ەسەپشوتتارىنا ءتۇستى، - دەدى ول كوميسسيا وتىرىسىنان كەيىن.
ونىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان قاراجاتتىڭ شامامەن 75 پايىزى اۋماقتىق كوميسسيا مۇشەلەرىنىڭ جالاقىسىنا تولەۋگە جۇمسالادى.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ۋكراينا مەن ەفيوپيادا رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىن اشپاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان ەدى.