رەفەرەندۋم وتكىزۋگە ۇگىت كەزىندە قازاقستان زاڭناماسىن بۇزۋدىڭ 54 دەرەگى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - رەفەرەندۋم وتكىزۋگە ۇگىت كەزىندە قازاقستان زاڭناماسىن بۇزۋدىڭ 54 دەرەگى انىقتالدى. بۇل تۋرالى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا مادەنيەت جانە اقپارات ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى قانات ىسقاقوۆ ايتتى.
- رەفەرەندۋم وتكىزۋ جاريالانعان ساتتەن باستاپ، قۇقىقتىق مونيتورينگ 68 رەسپۋبليكالىق ب ا ق پەن 229 تانىمال ينتەرنەت رەسۋرستى قامتىدى. مونيتورينگ ب ا ق پەن ونلاين پلاتفورمالاردى پايدالانۋشىلاردىڭ 3 نەگىزگى تالاپتى ساقتاۋىنا قاتىستى جۇرگىزىلدى.
ءبىرىنشى تالاپ - انونيمدى ۇگىت ماتەريالدى ورنالاستىرۋعا تىيىم سالۋ، ياعني ولاردى شىعارعان ۇيىم تۋرالى، باسىلعان ورنى مەن تارالىمى، سونىمەن قاتار شىعارۋعا جاۋاپتى تۇلعا تۋرالى مالىمەتتەر كورسەتىلمەگەن، ءتيىستى تاڭباسى جوق ماتەريالداردى جاريالاۋعا جول بەرمەۋ.
ەكىنشى تالاپ - قوعامدىق پىكىرگە ساۋالناما جۇرگىزۋ تارتىبىنە قويىلاتىن تالاپتاردى قاتاڭ ساقتاۋ.
ءۇشىنشى تالاپ - كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستى كۇشپەن وزگەرتۋگە، رەسپۋبليكانىڭ تۇتاستىعىن بۇزۋعا، مەملەكەتتىڭ قاۋىپسىزدىگىنە نۇقسان كەلتىرۋگە، سوعىسقا، الەۋمەتتىك ناسىلدىك، ءدىني، جانە رۋلىق ارتىقشىلىقتى ناسيحاتتاۋعا، سونداي-اق قاتىگەزدىك پەن زورلىق-زومبىلىققا ۇگىت جۇرگىزۋگە جول بەرىلمەيدى، - دەدى ول.
ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ۇگىت جۇرگىزۋ كەزىنە مونيتورينگ جۇرگىزۋ بارىسىندا «رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تۋرالى» جانە «سايلاۋ تۋرالى» زاڭدارىن بۇزۋدىڭ 26 دەرەگى انىقتالدى.
ونىڭ ىشىندە 24 بۇزۋشىلىق ونلاين پلاتفورمانى پايدالانۋشىلار تاراپىنان ورىن السا، ال 2 ەكى بۇزۋشىلىقتى ينتەرنەت باسىلىمدار جىبەرگەن. بارلىق انىقتالعان زاڭ بۇزۋ قوعامدىق پىكىرگە جۇرگىزىلگەن ساۋالنامالار مەن ولاردىڭ ناتيجەلەرىن ورنالاستىرۋعا قاتىستى بولدى. اتالعان مالىمەتتەر باس پروكۋراتۋراعا جولداندى.
- سونىمەن قاتار ۇگىت كەزىندە قازاقستان زاڭناماسىن بۇزۋدىڭ 54 دەرەگى انىقتالدى. اتالعان ماتەريالدار بويىنشا ۋاكىلەتتى ورگان تاراپىنان ونلاين پلاتفورما يەلەرىنىڭ اتىنا قاراستىرۋ جانە ءتيىستى شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە جىبەرىلدى، - دەدى قانات ىسقاقوۆ.
ايتا كەتەيىك، رەفەرەندۋم كۇنى قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋ داۋىس بەرۋگە ارنالعان ءۇي-جايدا نەمەسە پۋنكتتە وتكىزىلمەيدى.