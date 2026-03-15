رەفەرەندۋم: شەتەلدە جۇرگەن 200 گە جۋىق وتانداسىمىز داۋىس بەرىپ ۇلگەردى
استانا. KAZINFORM - شەتەلدە جۇرگەن 200 گە جۋىق وتانداسىمىز داۋىس بەرىپ ۇلگەردى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ارمان يسەتوۆ ايتتى.
- رەفەرەندۋم كەزىندە 54 ەلدە ورنالاسقان 71 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسى جۇمىس اتقاراتىن بولادى. اسكەري-ساياسي جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋىنە وراي جانە ازاماتتارىمىز سانىنىڭ تومەن بولۋىنا بايلانىستى 10 ەلدەگى 11 ۋچاسكە اشىلمايدى. شەتەلدەگى داۋىس بەرەتىن قازاقستاندىقتاردىڭ جالپى سانى 14380 ادامدى قۇرادى. رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىندە داۋىس بەرۋ استانا ۋاقىتىمەن تاڭعى ساعات 03:00 دە توكيو جانە سەۋل قالالارىندا باستالدى. 08:00 گە دەيىن جالپى 23 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسى اشىلىپ، ولارعا كەلىپ داۋىس بەرگەندەر سانى - 198 ادام، - دەدى مينيستر ورىنباسارى.
ونىڭ دەرەگىنشە، ەڭ سوڭعى اشىلىپ، جابىلاتىن رەفەرەندۋم ۋچاسكەسى ا ق ش- تىڭ سان- فرانتسيسكو قالاسىندا ورنالاسقان.
- بۇل ۋچاسكە استانا ۋاقىتىمەن بۇگىن ساعات 19:00 دە اشىلادى جانە 16-ناۋرىزدا ساعات 08:00 دە جابىلاتىن بولادى. داۋىس بەرگەندەردىڭ سانى بويىنشا اقپارات تۇسكە دەيىن ءار 2 ساعات سايىن، ال تۇستەن كەيىن ءار ساعات سايىن جاڭارتىلىپ تۇرادى، - دەدى ارمان يسەتوۆ.
ايتا كەتەيىك، تاياۋ شىعىستاعى احۋالعا بايلانىستى يران، يزرايل، يوردانيا، قاتار، ب ا ءا (2 ۋچاسكە)، ومان، ليۆان، كۋۆەيت، ۋكراينا جانە ەفيوپياداعى ۋچاسكەلەر اشىلمادى.
ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسيانىڭ مالىمەتىنشە، ەلىمىزدە 12461796 داۋىس بەرۋشى تىركەلگەن. زاڭ بويىنشا، وسى ساننان %1 ارتىق بيۋللەتەن ازىرلەنەدى. دەمەك، 12586414 بيۋللەتەن بولماق. الايدا جىرتىپ نە ءبۇلدىرىپ السا، ازاماتتارعا جاڭا بيۋللەتەن بەرىلمەيدى.