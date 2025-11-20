ەردوعان ىستانبۇلدا رەسەي مەن ۋكراينا كەلىسسوزىن قايتا باستاۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ىستانبۇلداعى كەلىسسوز - رەسەي مەن ۋكراينا قاقتىعىسىنىڭ تەرەڭدەپ بارا جاتقان اۋىر سالدارى اياسىندا ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەردەگى ماڭىزدى كەزەڭ. بۇل تۋرالى تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعان انكارادا ۋكراينالىق ارىپتەسى ۆلاديمير زەلەنسكيمەن بىرلەسكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
- وزەكتى ماسەلەلەردى شەشۋدە كەشەندى ءتاسىل نەگىزىندە ىستانبۇل پروتسەسىن قايتا باستاۋ پايدالى بولار ەدى، - دەدى تۇرىك كوشباسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، انكارا قاقتىعىستى توقتاتۋعا نيەتتەنگەن بارلىق سەرىكتەستەردەن ىستانبۇل پروتسەسىنە سىندارلى ءتاسىل كۇتىپ وتىر.
- وسى تۇرعىدا ءبىز وداقتاسىمىز - امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ وسى پروتسەسكە قاتىسۋىن جوعارى باعالايمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى تۇرىك كوشباسشىسى.
تۇركيا كوشباسشىسى سونداي-اق تۇرىك تاراپىنىڭ رەسەيمەن اتىستى توقتاتۋدى جەدەلدەتەتىن جانە ءادىل ءارى ۇزاق مەرزىمدى بەيبىتشىلىككە جول اشاتىن ۇسىنىستاردى تالقىلاۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
مەملەكەت باسشىسى ۋكراينالىق ارىپتەسىنىڭ ساپارىنا وتە قاناعاتتانعانىن اتاپ ءوتتى. ول پرەزيدەنت ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ بيىل تۇركياعا ەكى رەت ساپار شەككەنىن، ونىڭ بارىسىندا تاراپتار ەكىجاقتى قارىم- قاتىناس جانە ۋكرايناداعى قاقتىعىستى شەشۋ بويىنشا پىكىر الماسقانىن ەسكە سالدى.
- ۋكراينا پرەزيدەنتىنىڭ سوڭعى ساپارىنان كەيىن، وسى جىلدىڭ مامىر ايىندا ءبىز ۋكراينا مەن رەسەي دەلەگاتسيالارى اراسىندا ءۇش جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن باستالعان تىكەلەي كەلىسسوزدىڭ كەزەكتى راۋندىن ۇيىمداستىردىق. وسى ءۇش راۋند بارىسىندا ەڭ الدىمەن گۋمانيتارلىق ماسەلەلەر بويىنشا ىلگەرىلەۋشىلىككە قول جەتكىزىلدى. بۇدان باسقا، تاراپتار اتىستى توقتاتۋ ماسەلەلەرىن تىكەلەي تالقىلاۋعا جانە بەيبىتشىلىك كەلىسسوزىن وتكىزۋگە، سونداي- اق اسكەري ماسەلەلەردى تىكەلەي تالقىلاۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى. ءبىز مۇنىڭ ءبارىن قۇندى قادامدار رەتىندە قاراستىرىپ وتىرمىز، - دەدى تۇرىك كوشباسشىسى.
كرەمل ەردوعاننىڭ ىستانبۇل پروتسەسىن جالعاستىرۋ تۋرالى سوزدەرىنە جاۋاپ بەردى. رف پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ مالىمدەگەندەي، رەسەي ۋكراينا بويىنشا كەلىسسوزدى جالعاستىرۋعا اشىق.
Kazinform ءۇشىن ارنايى انادولى سەرىكتەس اگەنتتىگى ۇسىندى.
قازان ايىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيدى اق ۇيدە قابىلداعانىن جازعان بولاتىنبىز.