ەردوعان يراننان ۇشىرىلعان زىمىراننىڭ جويىلۋىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا «ناتو-داعى وداقتاستارىمەن تىعىز ۇيلەستىرە وتىرىپ، بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلداپ جاتىر جانە قاجەت بولعان جاعدايدا دەرەۋ جاۋاپ بەرەدى».
تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان يران اۋماعىنان ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنە قاراي بالليستيكالىق زىمىراننىڭ ۇشىرىلۋىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ول ايماق ءۇشىن وسى قيىن كەزەڭدە تۇركيا ەشقانداي جاعدايدا ءوز شەكاراسى مەن اۋە كەڭىستىگىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن «كەزدەيسوق جاعدايعا» قالدىرمايتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Anadolu.
- تۇركيا تاراپى مۇنداي وقيعالاردىڭ قايتالانۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن «ەڭ اۋىر ەسكەرتۋ» جاسادى. تۇركيانىڭ ەل مەن ونىڭ حالقىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە دەگەن تاباندىلىعى مەن قابىلەتى جوعارى دەڭگەيدە»، - دەدى تۇرىك كوشباسشىسى.
بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگى يران اۋماعىنان ۇشىرىلىپ، ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنە قاراي باعىتتالعان بالليستيكالىق زىمىراننىڭ جويىلعانى تۋرالى حابارلاعان بولاتىن.
اگەنتتىك مالىمەتىنشە، سنارياد يراك پەن سيريانىڭ اۋە كەڭىستىگىنەن ءوتىپ، سودان كەيىن شىعىس جەرورتا تەڭىزىندە ورنالاسقان ناتو اۋە جانە زىمىرانعا قارسى قورعانىس كۇشتەرى ونى دەرەۋ جويدى.