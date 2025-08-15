ەردوعان وپپوزيتسيا ليدەرى وزەلدى سوتقا بەردى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان وپپوزيتسيالىق رەسپۋبليكالىق حالىق پارتياسىنىڭ (CHP) جەتەكشىسى وزگۋر وزەلدەن 1 ميلليون تۇرىك ليراسى (شامامەن 25 مىڭ دوللار) ءوندىرۋ تۋرالى سوتقا شاعىم ءتۇسىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ەردوعان وزەلدى 13-تامىز كۇنى بايرامپاشاداعى ميتينگىدە جانە مارمارا تۇرمەسىندە جاساعان مالىمدەمەسىندە «قورلايتىن» ءارى «نەگىزسىز ايىپتاۋلار» جاسادى دەپ ايىپتادى.
بۇل تۋرالى ەردوعاننىڭ ادۆوكاتى حۋسەين ايدىن مالىمدەپ، تالاپ ارىز انكارانىڭ باس سوتىنا جىبەرىلگەنىن، ال انكارا پروكۋراتۋراسىنا «پرەزيدەنتتى قورلاۋ» بابى بويىنشا جەكە قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن باسا ايتتى.
- پرەزيدەنتىمىزگە قاتىستى ورىنسىز سوزدەر مەن نەگىزسىز ايىپتاۋلارعا بايلانىستى 1 ميلليون تۇرىك ليراسى ءۇشىن ازاماتتىق ءىس قوزعالدى. سونىمەن قاتار، باس پروكۋراتۋراعا پرەزيدەنتكە ءتىل تيگىزۋ فاكتىسى بويىنشا شاعىم ءتۇسىرىلدى، - دەدى ايدىن.
ەردوعاننىڭ رەاكسياسىن تۋدىرعان وزەلدىڭ سوزدەرى ساياسي تۇتقىنداردى قولداۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلعان ميتينگىدە جانە مارمارا تۇرمەسىنە بارعاننان كەيىن جاسالدى. ولاردا ق پ پ جەتەكشىسى، پرەزيدەنت ادۆوكاتتارىنىڭ ايتۋىنشا، «قورلايتىن» جانە «جالعان ايىپتاۋلار» جاساعان.
پرەزيدەنت ەردوعان مەن وپپوزيتسيا وكىلدەرى اراسىندا العاش رەت قۇقىقتىق داۋ تۋىپ وتىرعان جوق. جيىندار مەن باسپا ءسوز ءماسليحاتتارى كەزىندە ايتىلعان ساياسي پىكىرلەر مەن مالىمدەمەلەر مەملەكەت باسشىسىن قورلاۋ باپتارى بويىنشا سوتقا شاعىمدانۋعا جيى سەبەپ بولادى.
بۇعان دەيىن ەردوعاننىڭ تۇرىك وپپوزيتسياسىنىڭ باسشىسىن قورلادى دەپ سوتقا بەرگەنى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.