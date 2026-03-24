ەردوعان توقايەۆتى ساۋىردە وتەتىن ديپلوماتيالىق فورۋمعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعانمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
ەڭ الدىمەن قازاقستان جانە تۇركيا پرەزيدەنتتەرى ورازا ايت پەن ناۋرىز مەرەكەلەرىنە وراي ءبىر-بىرىنە ىزگى تىلەكتەرىن جەتكىزدى.
رەجەپ تايپ ەردوعان مەملەكەت باسشىسىن جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋمنىڭ ءساتتى وتۋىمەن جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى قابىلدانۋىمەن قۇتتىقتادى.
تۇركيا پرەزيدەنتى اتالعان وڭ وزگەرىستەر قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پاراساتتى ءارى باتىل ساياساتىنىڭ ناتيجەسى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، نەگىزگى زاڭ قازاقستاننىڭ ودان ءارى قارقىندى دامۋىنا، سونداي-اق ىشكى جانە حالىقارالىق الەۋەتىنىڭ نىعايۋىنا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قازاقستان پرەزيدەنتى تۇرىك بايقاۋشىلارىنىڭ رەفەرەندۋمعا بەلسەندى اتسالىسقانى ءۇشىن العىس ايتىپ، مۇنى باۋىرلاس ءارى دوستاس ەلدەر قارىم-قاتىناسىنىڭ ءبىر كورىنىسى رەتىندە باعالادى.
رەجەپ تاييپ ەردوعان بيىل 14-مامىردا قازاقستانعا جوسپارلانعان مەملەكەتتىك ساپارىنا جانە وسى ساپار اياسىندا وتەتىن جوعارى دەڭگەيدەگى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا، سونداي-اق تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتىنە ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن مالىمدەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركيا باسشىسىنىڭ استانادا ۇيىمداستىرىلاتىن جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر ەكى ەلدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىنە تىڭ سەرپىن بەرۋ تۇرعىسىنان اسا ماڭىزدى دەگەن پىكىرىن قۇپتادى.
سونىمەن قاتار تۇركىستانداعى تۇركىتىلدەس ەلدەر باسشىلارىنىڭ سامميتىنە ۇلكەن ۇمىتپەن قارايتىنىن ايتتى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، قازاق حالقى تۇركيا پرەزيدەنتىن ەلىمىزدىڭ تورىندە قۋانا قارسى الادى.
ءوز كەزەگىندە رەجەپ تاييپ ەردوعان مەملەكەت باسشىسىن ساۋىردە انتاليادا وتەتىن ديپلوماتيالىق فورۋم وتىرىسىنا قاتىسۋعا شاقىردى.
قازاقستان پرەزيدەنتى شاقىرۋدى ىقىلاسپەن قابىل الدى.