ەردوعان: تۇرىك وتباسىلارى جوق دەگەندە ءۇش بالالى بولۋى ءتيىس
استانا. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعان ازاماتتاردى تۋۋ كورسەتكىشىن ارتتىرۋعا شاقىرىپ، ءاربىر وتباسىندا كەم دەگەندە ءۇش بالا بولۋى كەرەك ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ريا نوۆوستي.
ول بۇل مالىمدەمەنى رەسپۋبليكاداعى دەموگرافيالىق كورسەتكىشتەردىڭ كۇرت تومەندەۋىنە تۇسىنىك بەرە وتىرىپ جاسادى.
تۇركيا ستاتيستيكا ينستيتۋتىنىڭ (TÜİK) 2025 -جىلدىڭ مامىر ايىندا جاريالانعان مالىمەتتەرىنە سايكەس، ەلدە تۋۋ كورسەتكىشى 2024 -جىلى ءبىر ايەلگە 1,48 بالادان كەلەتىن تاريحي ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە دەيىن تومەندەدى. ساراپشىلاردىڭ اتاپ وتۋىنشە، دامىعان ەلدەردە حالىقتىڭ تابيعي ۇدايى ءوسۋى ءۇشىن بۇل كورسەتكىش كەم دەگەندە 2,1 بولۋى كەرەك.
ەردوعاننىڭ ءوزى ءتورت بالا تاربيەلەپ ءوسىردى جانە توعىز نەمەرەنىڭ اتاسى.
ىستانبۇلداعى كورمەنىڭ اشىلۋىندا ءسوز سويلەگەن ول كوپ بالالى وتباسىلار - كۇشتى قوعامنىڭ نەگىزى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، حالىق سانىنىڭ ءوسۋى - تەك الەۋمەتتىك قاجەتتىلىك قانا ەمەس، سونىمەن قاتار رۋحاني پارىز. ەردوعان سونىمەن قاتار ءتىپتى جاقىن ادامدار اراسىندا وتباسىنداعى بالالار سانىن كوبەيتۋگە كۇمانمەن قاراۋدىڭ جيىلەپ بارا جاتقانىنا وكىنىش ءبىلدىردى.
پرەزيدەنت 2025 -جىل تۇركيادا وتباسى جىلى دەپ جاريالانعانىن ەسكە سالدى، الايدا كۇتىلەتىن ناتيجەلەرگە ءالى قول جەتكىزىلمەگەنىن مويىندادى. سونداي-اق ءول وز وتباسىندا دەموگرافيامەن «ەشقانداي ماسەلە جوق» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
تۇركياداعى تۋۋ كورسەتكىشى الپىس جىلدان استام ۋاقىت بويى تومەندەپ كەلەدى. ستاتيستيكاعا سايكەس، تۇرىك ايەلدەرىنىڭ العاشقى بوسانۋداعى ورتاشا جاسى 2001-جىلى 27 جاستان 2024-جىلى 29 جاستان اسقان.
وسى ۇردىستەرگە جاۋاپ رەتىندە بيلىك ءبىرقاتار ىنتالاندىرۋ شارالارىن ىسكە قوستى، سونىڭ ىشىندە بالا تۋعان كەزدە جاڭا ۇيلەنگەندەرگە پايىزسىز نەسيەلەر بەرۋ جانە تۇرعىن ءۇي نارىعىنداعى جەڭىلدىكتەر بار.
وتباسى جانە الەۋمەتتىك قىزمەتتەر ىستەرى ءمينيسترى ماحينۋر وزدەمير گەكتاش بۇعان دەيىن ەلدىڭ حالىق سانىنىڭ ءوسۋى باياۋلاۋىنىڭ «الاڭداتارلىق دەڭگەيىنە» جەتكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ونىڭ ايتۋىنشا، تۇركيا بولاشاقتا سونىڭ ىشىندە اسكەري قىزمەت وتەتىن جاستاردىڭ تاپشىلىعىنا تاپ بولۋى مۇمكىن، ال 65 جاستان اسقان ازاماتتاردىڭ ۇلەسى قازىردىڭ وزىندە حالىقتىڭ %10 نان اسىپ كەتكەن.
ەسكە سالا كەتسەك، قازاقستان تۋۋ كورسەتكىشى ەڭ جوعارى ەلدەردىڭ قاتارىنا ەندى.