ەردوعان: تۇركيا الياسكا سامميتىن قۇپتايدى، ۋكرايناداعى بەيبىتشىلىكتى جاقتايدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ الياسكادا وتكەن كەلىسسوزدەرى تۋرالى ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform Anadolu اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
پرەزيدەنت ەردوعان بۇل ماسەلە تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.
- ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپ پەن رەسەي پرەزيدەنتى پۋتيننىڭ الياسكاداعى كەلىسسوزدەرى رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى سوعىستى توقتاتۋ جولدارىن ىزدەۋگە جاڭا سەرپىن بەردى. ءبىز الياسكا سامميتىن قۇپتايمىز جانە ۋكراينا پرەزيدەنتى زەلەنسكييدى قامتيتىن بۇل جاڭا پروتسەسس تۇراقتى بەيبىتشىلىكتىڭ نەگىزىن قالايدى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى تۇركيا پرەزيدەنتى.
پرەزيدەنت ەردوعان تۇركيانىڭ ۋكراينا جەرىندە بەيبىتشىلىك ورناتۋ ءۇشىن جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەۋرووداق باسشىلارى پۋتين مەن ترامپ كەزدەسۋىنەن كەيىن بىرلەسكەن مالىمدەمە جاساعان بولاتىن.