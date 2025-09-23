ەردوعان الەمدى پالەستينانى مويىنداۋعا شاقىردى
نيۋ- يورك. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىندا پالەستينا-يزرايل قاقتىعىسى ماسەلەسىن كوتەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ب ۇ ۇ مىنبەرىندە سويلەگەن سوزىندە تۇرىك ليدەرى يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنداعى ارەكەتىن قاتاڭ ايىپتاپ، بولىپ جاتقان جاعدايدى گەنوتسيد دەپ اتادى.
سونداي-اق ول ماحمۋد ابباستىڭ زالدا بولماعانىنا وكىنىش ءبىلدىرىپ، حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى پالەستينانى مويىنداۋعا شاقىردى.
ەردوعاننىڭ ايتۋىنشا، گازا سەكتورىندا بولىپ جاتقان وقيعالار سوعىس ەمەس، «قارۋلانعان ارميا» تاراپىنان جاسالىپ جاتقان گەنوتسيد.
- يزرايلدىڭ ارەكەتتەرى 250 دەن استام جۋرناليستىڭ قازا بولۋىنا اكەلدى، بۇل حالىقارالىق نورمالاردى ورەسكەل بۇزۋ بولىپ تابىلادى، - دەپ اتاپ ءوتتى تۇركيا باسشىسى.
بۇدان بولەك، ەردوعان انكارانىڭ رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى كەلىسسوزدەردەگى ءرولىن ەسكە سالىپ، قاقتىعىستى رەتتەۋگە جاردەمدەسۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
وسى تاقىرىپتى قوزعاي وتىرىپ، ول ىستانبۇلداعى كەلىسسوزدەر تاراپتار اراسىنداعى تۇتقىندار الماسۋعا ىقپال ەتكەنىن ەسكە سالدى.
- انكارا سوعىس قيمىلدارىن توقتاتۋعا باعىتتالعان ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەرگە الداعى ۋاقىتتا دا قاتىسۋعا ءازىر، - دەدى ەردوعان.
ايتا كەتەلىك ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءوز الەۋەتىن جۇزەگە اسىرا الماي وتىرعانىن سىنعا العان ەدى.