ەردوعان 24-قاراشادا پۋتينمەن ۋكرايناداعى جاعدايدى تالقىلايدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان 24 - قاراشادا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ايتتى. ول بۇل تۋرالى G20 سامميتى وتكەن وڭتۇستىك افريكاداعى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
- زەلەنسكي مىرزا وسى اپتادا مەنىڭ قوناعىم بولدى. ەرتەڭ مەن پۋتين مىرزامەن تەلەفون ارقىلى سويلەسەمىن. ارينە، ءبىزدىڭ ەكىجاقتى كەزدەسۋلەرىمىز بارىسىندا (G20 سامميتىندە) رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى سوعىستى جان-جاقتى تالقىلادىق، جاعدايدى باعالادىق جانە نە ىستەي الاتىنىمىزدى قاراستىردىق. ءبىز بەيبىتشىلىككە قالاي قول جەتكىزۋگە بولاتىنىنا بەرىك نازار اۋداردىق، - دەدى ول.
رەسەي مەن تۇركيا پرەزيدەنتتەرىنىڭ الداعى كەزدەسۋىن رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپاءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ راستادى.
- ءيا. ءبىز مۇنى راستاي الامىز. مۇنداي اڭگىمە جوسپارلانعان، - دەدى پەسكوۆ تۇركيا پرەزيدەنتىنىڭ جوسپارى تۋرالى سۇراعان كەزدە.
ەسكە سالا كەتەيىك، تۇركيا مەن ۋكراينا پرەزيدەنتتەرى بۇعان دەيىن انكارادا كەزدەسكەن. ۋكراينالىق ارىپتەسى ۆلاديمير زەلەنسكييمەن بىرلەسكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا رەجەپ تايىپ ەردوعان رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى كەلىسسوزدەردى ىستانبۇلدا قايتا باستاۋعا شاقىردى.
سونداي-اق، ءبىز شۆەيتساريادا ۇلى بريتانيا، فرانسيا، گەرمانيا، ۋكراينا جانە ا ق ش وكىلدەرى اراسىندا رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى داعدارىستى شەشۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاۋ ءۇشىن كەلىسسوزدەر وتكەنىن حابارلادىق.