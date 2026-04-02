ەربولات دوسايەۆ «سامۇرىق-قازىنا» ديرەكتورلار كەڭەسىنەن شىعارىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇرىنعى پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەربولات دوسايەۆ «سامۇرىق- قازىنا» ۇلتتىق ءال- اۋقات قورى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ قۇرامىنان شىعارىلدى.
بۇل تۋرالى قارجىلىق ەسەپتىلىك دەپوزيتارييىنىڭ سايتىندا جاريالانعان مالىمەتكە سايكەس بەلگىلى بولدى.
قۇجاتقا سايكەس، قوردىڭ باسقارۋ ورگانىنىڭ قۇرامىن وزگەرتۋ تۋرالى شەشىمدى 2026 -جىلعى 25 - ناۋرىزدا جالعىز اكسيونەر قابىلدادى.
وسىعان بايلانىستى ەربولات دوسايەۆ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ قۇرامىنان شىعارىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا قوردىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا التى ادام كىرەدى. ولار: ولجاس بەكتەنوۆ، بولات جامىشيەۆ، لۋكا سۋتەرا، ۆونگ حەن فاين، نۇرلان جاقىپوۆ جانە مۇحاممەد ءجاميل ءال راماحي.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەربولات دوسايەۆ 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا اتالعان قوردىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى بولىپ تاعايىندالعان ەدى.
25 - ناۋرىزدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەربولات دوسايەۆتى پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتتى. بۇل لاۋازىمعا ول 2025 -جىلعى 19- قىركۇيەكتە تاعايىندالعان بولاتىن.
بۇعان دەيىن ول 2022 -جىلعى قاڭتاردان باستاپ الماتى قالاسىنىڭ اكىمى قىزمەتىن اتقاردى. 2019- 2022 -جىلدارى قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى بولدى. ال 2017- 2019 -جىلدارى پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
سونداي-اق ءار جىلدارى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى (2014- 2016)، ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ ءمينيسترى (2013- 2014)، ەكونوميكالىق دامۋ جانە ساۋدا ءمينيسترى (2012- 2013)، دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى (2004- 2006)، قارجى ءمينيسترى (2003- 2004) قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2016-2017 -جىلدارى «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگىن باسقاردى. سونىمەن قاتار 2001-2002 -جىلدارى تابيعي مونوپوليالاردى رەتتەۋ جانە باسەكەلەستىكتى قورعاۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى بولدى.