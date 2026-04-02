ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:53, 02 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ەربولات دوسايەۆ «سامۇرىق-قازىنا» ديرەكتورلار كەڭەسىنەن شىعارىلدى

    استانا. KAZINFORM - بۇرىنعى پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەربولات دوسايەۆ «سامۇرىق- قازىنا» ۇلتتىق ءال- اۋقات قورى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ قۇرامىنان شىعارىلدى.

    Ерболат Досаев
    Фото: акимат Алматы

     بۇل تۋرالى قارجىلىق ەسەپتىلىك دەپوزيتارييىنىڭ سايتىندا جاريالانعان مالىمەتكە سايكەس بەلگىلى بولدى.

    قۇجاتقا سايكەس، قوردىڭ باسقارۋ ورگانىنىڭ قۇرامىن وزگەرتۋ تۋرالى شەشىمدى 2026 -جىلعى 25 - ناۋرىزدا جالعىز اكسيونەر قابىلدادى.

    وسىعان بايلانىستى ەربولات دوسايەۆ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ قۇرامىنان شىعارىلدى.

    قازىرگى ۋاقىتتا قوردىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا التى ادام كىرەدى. ولار: ولجاس بەكتەنوۆ، بولات جامىشيەۆ، لۋكا سۋتەرا، ۆونگ حەن فاين، نۇرلان جاقىپوۆ جانە مۇحاممەد ءجاميل ءال راماحي.

    ەسكە سالا كەتەيىك، ەربولات دوسايەۆ 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا اتالعان قوردىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى بولىپ تاعايىندالعان ەدى.

    25 - ناۋرىزدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەربولات دوسايەۆتى پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتتى. بۇل لاۋازىمعا ول 2025 -جىلعى 19- قىركۇيەكتە تاعايىندالعان بولاتىن.

    بۇعان دەيىن ول 2022 -جىلعى قاڭتاردان باستاپ الماتى قالاسىنىڭ اكىمى قىزمەتىن اتقاردى. 2019- 2022 -جىلدارى قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى بولدى. ال 2017- 2019 -جىلدارى پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.

    سونداي-اق ءار جىلدارى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى (2014- 2016)، ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ ءمينيسترى (2013- 2014)، ەكونوميكالىق دامۋ جانە ساۋدا ءمينيسترى (2012- 2013)، دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى (2004- 2006)، قارجى ءمينيسترى (2003- 2004) قىزمەتتەرىن اتقاردى.

    2016-2017 -جىلدارى «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگىن باسقاردى. سونىمەن قاتار 2001-2002 -جىلدارى تابيعي مونوپوليالاردى رەتتەۋ جانە باسەكەلەستىكتى قورعاۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى بولدى.

    تەگ:
    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار