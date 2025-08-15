ەربول مىرزابوسىنوۆ: قازاقستاندا نىسانا كوزدەۋ سپورتى باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى
استانا. KAZINFORM - ەربول مىرزابوسىنوۆ حالىقارالىق نىسانا كوزدەۋ فەدەراتسياسىنىڭ (ISSF) باسشىسى مەن ازيا نىسانا كوزدەۋ كونفەدەراتسياسىنىڭ (ASC) پرەزيدەنتتەرىمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋگە ISSF پرەزيدەنتى لۋچانو روسسي، ASC پرەزيدەنتى شەيح سالمان ساباح ءال-سالەم ءال-حومۋد اس-ساباح جانە قازاقستان سپورتتىق اتۋ فەدەراتسياسىنىڭ باس حاتشىسى ولەگ پوچيۆالوۆ قاتىستى.
بۇعان دەيىن ISSF پرەزيدەنتى لۋچانو روسسي مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەزدەسۋدە ەلىمىزدىڭ نىسانا كوزدەۋ سپورتىن دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ول الداعى ۋاقىتتا دا نىسانا كوزدەۋ مەن ستەند اتۋدى قولداپ، شەتەلدىك ارىپتەستەرمەن ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە بەلسەندى اتسالىسۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
ءوز كەزەگىندە حالىقارالىق نىسانا كوزدەۋ فەدەراتسياسى مەن ازيا كونفەدەراتسياسىنىڭ باسشىلارى قازاقستان پرەزيدەنتىنە اتالعان سپورت ءتۇرىن دامىتۋعا كورسەتىپ وتىرعان قولداۋى ءۇشىن العىس ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى لۋچانو روسسي مەن شەيح سالمان ساباح ءال-سالەم اس-ساباحتى II دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى. ەربول مىرزابوسىنوۆ قازاقستاندا نىسانا كوزدەۋ سپورتى باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇگىندە ەلىمىزدە نىسانا كوزدەۋمەن 18 مىڭنان استام ادام اينالىسادى. اتالعان كەزدەسۋ 16-30 تامىز كۇندەرى شىمكەنت قالاسىندا وتەتىن ازيا چەمپيوناتىنىڭ قارساڭىندا وتكەنىن اتاپ وتكەن ءجون. سارى قۇرلىق دوداسىنا 26 ەلدەن 800 گە جۋىق سپورتشى قاتىسادى.
ءىس-شارانى قازاقستاننىڭ سپورتتىق اتۋ فەدەراتسياسى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرۋدا.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ حالىقارالىق سپورت ۇيىمدارىمەن ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا بيىل جىل باسىنان بەرى ەلىمىزگە 19 حالىقارالىق سپورت فەدەراتسياسى مەن ۇيىمىنىڭ باسشىسى كەلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن حالىقارالىق نىسانا كوزدەۋ فەدەراتسياسى (ISSF) جانە نىسانا كوزدەۋدەن ازيا كونفەدەراتسياسىنىڭ (ASC) جەتەكشىلەرىن مەملەكەت باسشىسى اقوردادا قابىلدادى.