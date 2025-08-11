ەربول مىرزابوسىنوۆ: قازاقستان الەمدىك پاراليمپيادالىق ارەنادا بەدەلگە يە
استانا. KAZINFORM - قازاقستان وكىلدەرى ازيا پاراليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ قۇرىلىمدارىندا نەگىزگى پوزيتسيالاردى يەلەنىپ، ماڭىزدى شەشىمدەردى ازىرلەۋگە بەلسەندى قاتىسىپ وتىر.
بۇل تۋرالى قازاقستان تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ استانادا ءوتىپ جاتقان ازيا پاراليمپيادا كوميتەتىنىڭ (ا پ ك) كونفەرەنتسياسى مەن 8-باس اسسامبلەياسى اشىلۋ سالتاناتىندا ايتتى.
ەربول مىرزابوسىنوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان الەمدىك پاراليمپيادالىق ارەنادا بەدەلگە يە.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق پاراليمپيادالىق كوميتەتى 2002-جىلدان باستاپ بەلسەندى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. ءبىزدىڭ ەلدىڭ وكىلدەرى ازيا پاراليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ قۇرىلىمدارىندا نەگىزگى پوزيتسيالاردى يەلەنىپ، ماڭىزدى شەشىمدەردى ازىرلەۋگە بەلسەندى قاتىسىپ وتىر، - دەدى مينيستر ءوز سوزىندە.
مىرزابوسىنوۆ ەلىمىزدەگى پاراليمپيادالىق سپورتتىڭ دامۋى تۋرالى توقتالدى.
- قازاقستاندا توعىز پاراليمپيادالىق سپورت ءتۇرى دامىعان. جىل سايىن بۇل سالا 10 مىڭعا جۋىق ادامدى قامتيدى. 80 نەن استام حالىقارالىق جانە 56 رەسپۋبليكالىق جارىستار وتكىزىلەدى. قازاقستاندىق پاراليمپياداشىلاردىڭ جەتىستىكتەرى دە جوعارى. اتى اڭىزعا اينالعان ءزۇلفيا عابيدۋللينا، الەكساندر كوليادين، داۆيد دەگتياريەۆ، اقمارال ناۋاتبەك سىندى سپورتشىلاردىڭ التىن جۇلدەلەرىن ەرەكشە اتاپ ءوتۋ قاجەت. ولاردىڭ جەڭىسى مەن جىگەرى جاڭا بۋىن سپورتشىلارىنا شابىت بەرىپ، قانات بىتىرەدى. مۇنداي ناتيجەلەرگە جۇيەلى جۇمىس پەن مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ارقاسىندا قول جەتكىزىلدى، - دەدى ول.
ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى حالقارالىق ارىپتەستىككە مۇددەلى ەكەنىن ايتتى.
- ءبىز حالىقارالىق پاراليمپيادالىق كوميتەتپەن (IPC) جانە ازيا پاراليمپيادالىق كوميتەتىمەن (APC) تىعىز ارىپتەستىككە مۇددەلىمىز. حالىقارالىق جارىستاردى وتكىزۋ، تورەشىلەر مەن جاتتىقتىرۋشىلار قۇرامىن دامىتۋ، ءبىلىم بەرۋ باستامالارى مەن دايىندىق باعدارلامالارىنا قاتىسۋ - باستى نازارىمىزدا، - دەدى مىرزابوسىنوۆ.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستان العاش رەت ازيا پاراليمپيادا كوميتەتىنىڭ (ا پ ك) كونفەرەنتسياسى مەن باس اسسامبلەياسىن وتكىزىپ جاتىر.