ەربول حاميتوۆ: وزگەلەردى شابىتتاندىرۋ - ناعىز ماراپات
استانا. KAZINFORM - ميلان قالاسىندا پارابياتلون مەن پاراشاڭعى سپورتىنان التىن جانە قولا جۇلدە يەلەنگەن 28 جاستاعى سپورتشى ەربول حاميتوۆكە دەمەۋشىلەر اتىنان استانادان ەكى بولمەلى پاتەردىڭ سەرتيفيكاتى تابىستالدى.
ەربول حاميتوۆ جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا ونى پاراليمپيادا جۇلدەلەرىنە الىپ كەلگەن جول تۋرالى ايتىپ بەردى. ول 19 جاسىندا اۋىر جاراقات العانىن ايتىپ - تىزەسىنە وق ءتيىپ، سونىڭ سالدارىنان اياعى تىزەدەن تومەن امپۋتاتسيالانعان. سوعان قاراماستان، ول بەرىلمەي، سپورتقا قايتا ورالا الدى. جاراقات العانعا دەيىن ول گرەپپلينگ جانە كۇرەسپەن اينالىسقان.
- مەن ۇزاق ۋاقىت ءوزىمنىڭ مۇگەدەك ەكەنىمدى مويىندامادىم، بۇل جاعدايعا بەيىمدەلۋ وتە قيىن بولدى. ءبىراق تالىمگەرلەرىمنىڭ ارقاسىندا وزىمە قايتا سەنىم پايدا بولىپ، بياتلون جانە شاڭعى جارىسىمەن اينالىسا باستادىم، - دەپ ءبولىستى حاميتوۆ.
ەربول ەڭ ماڭىزدىسى اقشا ەمەس، قۇندىلىقتار ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- اقشا مەن ءۇشىن ەشقاشان ءبىرىنشى ورىندا بولعان ەمەس. ەڭ باستىسى - ار- نامىس پەن قادىر-قاسيەت، كەز كەلگەن جاعدايدا ادام بولىپ قالۋ. ارينە مەدالدار مەن سىياقىلار قۋانتادى، ءبىراق مەن ءۇشىن ەڭ ۇلكەن ماراپات وزگەلەرگە ۇلگى كورسەتىپ، باسقالاردى شابىتتاندىرۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى حاميتوۆ.
سپورتشىنىڭ ايتۋىنشا، جارىستا جەڭىسكە جەتۋىنە مەملەكەت تاراپىنان كورسەتىلگەن قولداۋ ۇلكەن ءرول اتقارعان.
- ەگەر مەملەكەت باسشىسىنىڭ قولداۋى، تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ دەمەۋى بولماسا، بۇگىن بۇل جەردە تۇرماس ەدىم، - دەدى ول.
ەربول پاراليمپيادا كەزىندەگى قيىندىقتار تۋرالى ايتىپ، شاڭعى جارىسىنداعى قولا مەدالدىڭ ءوزى ءۇشىن قانشالىقتى قۇندى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بياتلوندا العاشقى كۇندەرى اتۋ كەزىندە پسيحولوگيالىق تۇرعىدان قيىن بولدى، ءبىراق مەن كۇرەسۋدى توقتاتپادىم. ال شاڭعى جارىسىندا تارتىس وتە كۇشتى بولدى: مەن جەڭىمپازدان نەبارى ءبىر سەكۋندقا عانا قالىپ قويدىم. سوندىقتان مەن ءۇشىن بۇل قولا مەدال كەيدە التىننان دا قىمبات، - دەپ قوستى سپورتشى.
ەربول حاميتوۆ ءوزىنىڭ كۇش-جىگەرى تۋرالى دا ءسوز قوزعادى.
- مەن ءوزىمدى قايتادان توبەدەن شانامەن سىرعاناپ بارا جاتقان بالا سياقتى ەلەستەتتىم. بۇل ماعان سەنىمدىلىك پەن شابىت الۋىما كومەكتەستى، - دەيدى ول.
سونداي-اق سپورتشى الداعى جوسپارلارى تۋرالى دا ايتتى.
- الداعى ماقسات - جارىستارعا قاتىسىپ، جاڭا سايىستارعا دايىندالۋ. پارا ەسۋ جانە كانوە ەسۋ بويىنشا جازعى وليمپيادا ويىندارىنا قاتىسۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرامىن. ءبىراق بۇل تۋرالى ايتۋعا ءالى ەرتە، بۇل شەشىمدى جاتتىقتىرۋشىلارمەن بىرگە مۇقيات جوسپارلاۋ قاجەت، - دەدى ول.
ەربولدىڭ اڭگىمەسى پاراليمپياداشىنى كۇتىپ الۋ ءۇشىن اۋەجايعا كەلگەن قازاقستاندىق نادەجدا لەتيايكينانى دا شابىتتاندىردى.
- وعان قاراعان كەزدە ءسىز جاي عانا سپورتشىعا ەمەس، ءوز قيىندىقتارىن قاناتقا اينالدىرعان ادامعا قاراپ تۇرعانداي سەزىنەسىز. بۇل كەرەمەت شابىتتاندىرادى! - دەدى نادەجدا لەتيايكينا.
ەربول حاميتوۆ قازاقستان جاستارىن قيىندىقتان قورىقپاۋعا، ءوز ماقساتىنا ۇمتىلۋعا، ءوز كۇشىنە سەنۋگە جانە سپورتتا دا، ومىردە دە جاڭا بەلەستەردى باعىندىرۋعا شاقىردى.
ەسكە سالايىق، 2026 -جىلعى قىسقى پاراليمپيادا ويىندارى كەزىندە حاميتوۆ پارابياتلون بويىنشا ەرلەر اراسىندا 4,5 شاقىرىم قاشىقتىقتا قۋىپ جەتۋ جارىسىندا چەمپيون اتاندى. ول مارەگە 9 مينۋت 39 سەكۋندتا جەتىپ، التىن مەدال جەڭىپ الدى.
كۇمىس مەدالدى ۋكراين سپورتشىسى تاراس راد يەلەندى (21,5 سەكۋندقا قالىپ قويدى)، ال قولا مەدالدى قىتايلىق شاڭعىشى ليۋ جىسيۋي الدى (32,5 سەكۋند ارتتا قالدى).
سونىمەن قاتار حاميتوۆ 1,5 ك م سپرينتتىك شاڭعى جارىسىندا قولا مەدال جەڭىپ الدى. بۇل جارىستا جەڭىستى ليۋ جىسيۋي (2 مينۋت 28,9 سەكۋند) يەلەندى، كۇمىس مەدالدى برازيليالىق كريستيان ۆەستەمايەر ريبەيرۋ (2 مينۋت 29,6 سەكۋند) الدى، ال ەربول جارىستى 2 مينۋت 29,9 سەكۋند ناتيجەمەن اياقتادى.
بۇعان دەيىن قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى ەربول حاميتوۆ قازاقستانعا ورالعانى تۋرالى جازدىق.