ەربول حاميتوۆ III دارەجەلى «بارىس» وردەنىن يەلەندى
استانا. KAZINFORM — مەملەكەت باسشىسى قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنداعى (يتاليا) جوعارى سپورتتىق جەتىستىكتەرى ءۇشىن ەربول حاميتوۆتى III دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونىمەن قاتار تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنە قاراستى دەنە مۇمكىندىكتەرى شەكتەۋلى تۇلعالارعا ارنالعان سپورتتىق دايارلاۋ ورتالىعىنىڭ جاتتىقتىرۋشىلارى ۆاسيليي كولوميەتس پەن انتون جدانوۆيچكە «پاراسات» وردەنى، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى «ءۇمىت» مۇمكىندىكتەرى شەكتەۋلى تۇلعالارعا ارنالعان سپورت كلۋبىنىڭ جاتتىقتىرۋشىسى اسلان توقبايەۆقا «قۇرمەت» وردەنى تابىستالدى.
ەربول حاميتوۆ الەمدىك دوداعا اتتانار الدىندا مەملەكەتتىك تۋدى تاپسىرىپ، سەنىم ارتقانى ءۇشىن پرەزيدەنتكە العىس ايتتى.
- وسى پاراليمپيادا ويىندارى مەن ءۇشىن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك بولدى. ءسىزدىڭ قولداۋىڭىزبەن جەڭىسكە جەتتىك. بۇعان مامانداردىڭ جانە باپكەرلەردىڭ سىڭىرگەن ەڭبەگى زور. ءسىزدىڭ قولداۋىڭىز ءار سپورتشىعا كۇش-قۋات بەرەدى. ءبىز مۇنىمەن توقتامايمىز، - دەدى پاراليمپيادا چەمپيونى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت پاراليمپيادادا سپورتشىلاردىڭ جەڭىسكە جەتۋىنە ۇلەس قوسقان ازاماتتارعا ريزاشىلىعىن بىلدىرگەنىن جازعانبىز.