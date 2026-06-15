نۇربەك ورالباي قارسىلاسىن ءۇش رەت نوكداۋنعا جىبەرىپ، مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭدى
استانا. KAZINFORM - وتاندىق بوكسشى نۇربەك ورالباي ايقىن باسىمدىقپەن جەڭىسكە جەتتى، دەپ حابارلايدى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇگىن قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى باستالدى.
پاريج وليمپياداسىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى نۇربەك ورالباي 1/8 فينالدا وڭتۇستىك كورەيا وكىلى گيچشاە كيممەن جۇدىرىقتاستى.
- جەكپە-جەك بارىسىندا وتانداسىمىز قارسىلاسىن 3 مارتە نوكداۋنعا جىبەردى. ناتيجەسىندە تورەشى 2-راۋندتا ايقاستى توقتاتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 60 كەلىدە سەرىك تەمىرجانوۆ تا گەرمانيا بوكسشىسى دەنيس بريلدى 5:0 ەسەبىمەن جەڭگەن ەدى.
بۇعان دەيىن نۇربەك ورالباي ازيا چەمپيوناتىندا توپ جارعانىن جازعانبىز.