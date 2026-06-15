KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    نۇربەك ورالباي قارسىلاسىن ءۇش رەت نوكداۋنعا جىبەرىپ، مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭدى

    استانا. KAZINFORM - وتاندىق بوكسشى نۇربەك ورالباي ايقىن باسىمدىقپەن جەڭىسكە جەتتى، دەپ حابارلايدى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Нұрбек Оралбай
    فوتو: ق ر بوكس فەدەراتسياسى

    بۇگىن قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى باستالدى.

    پاريج وليمپياداسىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى نۇربەك ورالباي 1/8 فينالدا وڭتۇستىك كورەيا وكىلى گيچشاە كيممەن جۇدىرىقتاستى.

    - جەكپە-جەك بارىسىندا وتانداسىمىز قارسىلاسىن 3 مارتە نوكداۋنعا جىبەردى. ناتيجەسىندە تورەشى 2-راۋندتا ايقاستى توقتاتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 60 كەلىدە سەرىك تەمىرجانوۆ تا گەرمانيا بوكسشىسى دەنيس بريلدى 5:0 ەسەبىمەن جەڭگەن ەدى.

    بۇعان دەيىن نۇربەك ورالباي ازيا چەمپيوناتىندا توپ جارعانىن جازعانبىز.

    سپورت
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور