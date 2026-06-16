نۇربەك ورالباي الەم كۋبوگىندا شيرەك فينالدا ءسۇرىندى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كۇنى، 16-ماۋسىمدا قازاقستاندىق نۇربەك ورالباي (90 كەلى) شيرەك فينالدان اسا المادى.
پاريج وليمپياداسىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى نۇربەك ورالباي كەيىنگى ۋاقىتتا 90 كەلى سالماقتا سىنعا ءتۇسىپ ءجۇر. ول بۇگىن شيرەك فينالدا وسى سالماقتىڭ كوشباسشىسى، الەم چەمپيونى تۋرابەك حابيبۋللايەۆپەن جولى ءتۇيىستى.
قوس بوكسشى دا العاشقى راۋندتان ايانىپ قالماي، اۋىر سوققىلارىمەن الماسىپ وتىردى. ناتيجەسىندە جەكپە-جەكتىڭ شەشۋشى راۋندىندا وزبەكستان بوكسشىسى دالدىك تانىتىپ، جەڭىستى ءوز جاعىنا بۇردى. ەسەپ: 2:3.
ايتا كەتسەك، بۇگىن ەل قۇراماسىنان ءساناتالى تولتايەۆ (65 كەلى)، تيمۋر نۇرسەيىتوۆ (75 كەلى)، نازىم قىزايباي (54 كەلى)، لاۋرا ەسەنكەلدى (70 كەلى) جارىستىڭ كەلەسى ساتىسىنا شىقسا، تيمۋر قابدەشيەۆ (55 كەلى) قارسىلاسىنا ەسە جىبەرىپ قويدى.
ەسكە سالساق، 15-ماۋسىمدا الەم كۋبوگى ەكىنشى كەزەڭىندە ەل قۇراماسىنان سابىرجان اققالىقوۆ (80 كەلى)، نۇربەك ورالباي (90 كەلى)، سەرىك تەمىرجانوۆ (60 كەلى)، ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى)، دينا يسلامبەكوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) جارىستى جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك الدى.
وكىنىشكە قاراي، ەل قۇراماسىنان ناتاليا بوگدانوۆا (75 كەلى) قارسىلاسىنا ەسە جىبەرىپ، جارىس جولىنان شىعىپ قالدى.