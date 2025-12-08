ەربايان مۇحتاردىڭ اۋىر جاراقاتىنا بايلانىستى تەرگەۋ اياقتالعان جوق
استانا. قازاقپارات - 5571 اسكەري ءبولىمىنىڭ مەرزىمدى قىزمەتشىسى ەربايان مۇحتاردىڭ جاراقات الۋىنا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى باس اسكەري پروكۋروردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ماقسات قازيەۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، اتالعان فاكت بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ 440-بابى 4-بولىگىنىڭ 3-تارماعى نەگىزىندە وڭتۇستىك وڭىرلىك اسكەري-تەرگەۋ باسقارماسى ءتيىستى تەرگەۋ امالدارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
- قازىر قاجەتتى ساراپتامالار تاعايىندالىپ، تەرگەپ-تەكسەرۋ جالعاسىپ جاتىر. قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنا سايكەس، سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدىڭ وزگە مالىمەتتەرى جاريا ەتىلۋگە جاتپايدى، - دەپ جاۋاپ بەردى ول Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ساۋالىنا.
ەسكە سالساق، دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى تيمۋر مۇراتوۆ جاراقات العان ساربازدىڭ جاعدايىنا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەرگەن ەدى.
- وكىنىشكە قاراي، ناۋقاسىمىز وتە اۋىر جاراقات العان. مامانداردىڭ باعالاۋىنشا، ونىڭ وڭالىپ كەتۋ الەۋەتى سونشا ۇلكەن ەمەس. ول كورسەتكىشتى ۇنەمى قايتا-قايتا باعالاپ وتىرۋ كەرەك. جۋىقتا عانا تۇركياداعى كلينيكادان كەلدى. وكىنىشكە قاراي، ول جاقتا قانداي وڭالتۋ قىزمەتىن العانىن ايتا المايمىن. ۇيىنە جەتكىزدىك. كەز كەلگەن مەملەكەت ءوز ازاماتتارىن شەتەلدەن اسا جايلى سانيتارلىق ۇشاقپەن الدىرا المايتىنىن ءتۇسىنۋ كەرەك. ماڭايداعى كورشى ەلدەردىڭ ىشىندە ونداي قىزمەت ۇسىنا الاتىن ەلدەر از، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مۇحتار ەرباياننىڭ تۇركياعا ەمدەلۋگە جىبەرىلگەنى تۋرالى حابارلاعان ەدى.