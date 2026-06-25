ەربايان مۇحتاردىڭ ءولىمى: قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەسى
استانا. KAZINFORM – ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ قارۋ-جاراق جانە اسكەري تەحنيكا جونىندەگى ورىنباسارى شايح-حاسان جازىقبايەۆ اسكەردە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جونىندە مالىمدەمە جاسادى.
سەنات كۋلۋارىندا جۋرناليستەر وعان 2023-جىلى اسكەري قىزمەتتى وتكەرۋ كەزىندە اۋىر باس سۇيەك-مي جاراقاتىن العان ۇلتتىق ۇلاننىڭ بۇرىنعى اسكەري قىزمەتشىسى مۇحتار ەرباياننىڭ ولىمىنەن كەيىن، اسكەردە قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ شارالارى تۋرالى سۇراق قويدى.
- قاۋىپسىزدىكتى جاقسارتۋ جاڭاعى ءسىز ايتقان ءبىر جاعدايعا عانا بايلانىستى ەمەس، ءاردايىم جەتىلدىرىلىپ وتىراتىن ماسەلە. قازىرگى تاڭدا بىزدە پسيحولوگتاردىڭ جۇمىسى جەتىلدىرىلدى. سونىمەن قاتار كامەرالار قويۋ، تاۋلىكتىك كەزەكشىلەردىڭ جۇمىسى دا كۇشەيتىلدى. ودان بولەك، پروفيلاكتيكالىق جۇمىس رەتىندە ءار كازارمادا اسكەري پوليتسيا وكىلدەرى بار، - دەدى شايح-حاسان جازىقبايەۆ.
ونىڭ سوزىنشە، جان-جاقتى رەفورما جۇرگىزىلىپ جاتىر. شتاتتىق قۇرىلىمدا وزگەرىستەر بولىپ جاتىر. سونىمەن بىرگە، اسكەري ءتارتىپتى رەتتەۋ بويىنشا كوپتەگەن باعىتتا رەفورمالار جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلتتىق ۇلاننىڭ بۇرىنعى اسكەري قىزمەتشىسى ەربايان مۇحتار ومىردەن وتكەنىن جازعانبىز.