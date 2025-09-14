رايىمبەك باتىردىڭ مەموريالدىق كەشەنى قايتا جاڭعىرتىلۋدا
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى مەموريالدىق كەشەننىڭ قۇرىلىس الاڭىنا بارىپ، نىساننىڭ قازىرگى احۋالىمەن تانىستى.
جاڭا كەشەن زاماناۋي مادەني كەڭىستىككە اينالىپ، تاريحي مۇرانى ساقتاۋ سيمۆولى بولماق.
كەشەن قۇرامىنا باتىرلار مۇراجايى، قاينار سۋ كوزى، زياراتشىلارعا ارنالعان بولمەلەر، اكىمشىلىك عيمارات جانە ءدىني راسىمدەرگە ارنالعان ايماقتار كىرەدى. سونداي-اق XVIII عاسىرداعى جاۋىنگەرلىك قارۋ-جاراقتىڭ قايتا جاسالعان ۇلگىلەرى ۇسىنىلاتىن ەكسپوزيتسيا ۇيىمداستىرىلادى.
- جىل سوڭىنا دەيىن مۇراجايدىڭ قۇرىلىسى مەن اباتتاندىرۋدى تولىق اياقتاۋ قاجەت. جۇمىستار ساپالى ءارى ۋاقىتىلى ورىندالۋعا ءتيىس، - دەپ اتاپ ءوتتى دارحان ساتىبالدى.
رايىمبەك باتىر ماۆزولەيى - قازاقستاننىڭ كيەلى ورىندار كارتاسىنا ەنگەن، جالپىۇلتتىق ماڭىزى بار نىسان. قايتا جاڭعىرتۋ اياقتالعاننان كەيىن مۇندا ۇلى قولباسشىنىڭ ءومىرى مەن ەرلىگىن باياندايتىن زاماناۋي ەكسپوزيتسيا اشىلادى.