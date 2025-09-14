ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:10, 14 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    رايىمبەك باتىردىڭ مەموريالدىق كەشەنى قايتا جاڭعىرتىلۋدا

    الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى مەموريالدىق كەشەننىڭ قۇرىلىس الاڭىنا بارىپ، نىساننىڭ قازىرگى احۋالىمەن تانىستى.

    Райымбек батырдың мемориалдық кешені қайта жаңғыртылуда
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    جاڭا كەشەن زاماناۋي مادەني كەڭىستىككە اينالىپ، تاريحي مۇرانى ساقتاۋ سيمۆولى بولماق.

    Райымбек батырдың мемориалдық кешені қайта жаңғыртылуда
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    كەشەن قۇرامىنا باتىرلار مۇراجايى، قاينار سۋ كوزى، زياراتشىلارعا ارنالعان بولمەلەر، اكىمشىلىك عيمارات جانە ءدىني راسىمدەرگە ارنالعان ايماقتار كىرەدى. سونداي-اق XVIII عاسىرداعى جاۋىنگەرلىك قارۋ-جاراقتىڭ قايتا جاسالعان ۇلگىلەرى ۇسىنىلاتىن ەكسپوزيتسيا ۇيىمداستىرىلادى.

    Райымбек батырдың мемориалдық кешені қайта жаңғыртылуда
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    - جىل سوڭىنا دەيىن مۇراجايدىڭ قۇرىلىسى مەن اباتتاندىرۋدى تولىق اياقتاۋ قاجەت. جۇمىستار ساپالى ءارى ۋاقىتىلى ورىندالۋعا ءتيىس، - دەپ اتاپ ءوتتى دارحان ساتىبالدى.

    Райымбек батырдың мемориалдық кешені қайта жаңғыртылуда
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    رايىمبەك باتىر ماۆزولەيى - قازاقستاننىڭ كيەلى ورىندار كارتاسىنا ەنگەن، جالپىۇلتتىق ماڭىزى بار نىسان. قايتا جاڭعىرتۋ اياقتالعاننان كەيىن مۇندا ۇلى قولباسشىنىڭ ءومىرى مەن ەرلىگىن باياندايتىن زاماناۋي ەكسپوزيتسيا اشىلادى.

    تەگ:
    ايماق الماتى جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار