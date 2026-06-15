گەرمانيانىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسياسى 28,5 پايىزعا ءوستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ گەرمانيا فەدەرالدىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكونوميكا جانە ەنەرگەتيكا فەدەرالدىق مينيسترلىگىنىڭ پارلامەنتتىك مەملەكەتتىك حاتشىسى شتەفان رۋنحوففپەن كەزدەسىپ، ينۆەستيتسيالار، ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا جانە تەحنولوگيالار سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.
تاراپتار قازاقستان مەن گەرمانيا اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ جوعارى قارقىنمەن دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. وتكەن جىلى گەرمانيادان قازاقستان ەكونوميكاسىنا باعىتتالعان تىكەلەي ينۆەستيتسيالار كولەمى 28,5 پايىزعا ءوستى. كەيىنگى 20 جىل ىشىندە تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى كولەمى $7,8 ميللياردتان استى. ونىڭ شامامەن 90 پايىزى وڭدەۋ ونەركاسىبىنە باعىتتالعان.
- گەرمانيادان تارتىلاتىن ينۆەستيتسيالار ءبىز ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە جانە ولار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ قولداۋىنا يە. ەكى مەملەكەت باسشىلارىنىڭ تۇراقتى ساپارلارى مەن جوعارى دەڭگەيدەگى بەلسەندى بايلانىستارى دوستىق جانە ارىپتەستىك قاتىناستاردىڭ دامۋىنا ەلەۋلى سەرپىن بەردى. ءبىز ءوزارا بايلانىستارىمىزدى جان-جاقتى دامىتۋعا جانە ينۆەستورلارعا قاجەتتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
گەرمانيا فەدەرالدىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكونوميكا جانە ەنەرگەتيكا فەدەرالدىق مينيسترلىگىنىڭ پارلامەنتتىك مەملەكەتتىك حاتشىسى شتەفان رۋنحوفف نەمىس بيزنەسىنىڭ قازاقستاندىق سەرىكتەستەرمەن ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا جوعارى دەڭگەيدە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
قازاقستان مەن گەرمانيا اراسىنداعى ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا پورتفەلى 7 مىڭ جۇمىس ورنىن قۇرۋدى كوزدەيتىن 41 ينۆەستيتسيالىق جوبانى قامتيدى، ونىڭ 20 سى قازىردىڭ وزىندە ىسكە قوسىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا Heidelberg Materials كومپانياسىنىڭ سەمەنت وندىرىستەرى، Knauf كومپانياسىنىڭ قۇرىلىس ماتەريالدارىن لوكاليزاتسيالاۋ، CLAAS اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن جانە Siemens AG ەلەكتروتەحنيكالىق ونىمدەرىن شىعارۋ جوبالارى بار. قازىرگى ۋاقىتتا كالي تىڭايتقىشتارىن، ليتي جانە باسقا دا ونىمدەردى ءوندىرۋ بويىنشا بىرلەسكەن جوبالار ىسكە اسىرىلۋ ساتىسىندا تۇر.
كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلار جەردە سيرەك كەزدەسەتىن جانە ستراتەگيالىق ماڭىزدى ماتەريالداردى بىرلەسىپ يگەرۋ مەن وڭدەۋ، وندىرىستەردى لوكاليزاتسيالاۋ جانە جاڭا يندۋستريالىق جوبالاردى ىسكە قوسۋ باعىتتارىنداعى الەۋەتتى اتاپ ءوتتى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ەكى مەملەكەت اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە ۋاعدالاستى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن گەرمانيا كومپانيالارى اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمدارعا قول قويىلعانى تۋرالى حابارلادىق.