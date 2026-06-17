گەرمانيانىڭ ءار ءۇشىنشى تۇرعىنىنىڭ جاسى 60 تان اسقان
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ سوڭىندا گەرمانيا حالقى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 110 مىڭعا ازايدى. 2011-جىلدان باستاپ ەلدە حالىق سانى ۇزدىكسىز ءوسىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى DW.
16-ماۋسىمدا گەرمانيانىڭ فەدەرالدى ستاتيستيكا باسقارماسى حالىق سانى تۋرالى مالىمەت جاريالادى. سوڭعى باعالاۋلار بويىنشا، ول 83,5 ميلليوندى قۇرادى.
حالىق سانى ازايۋىنىڭ نەگىزگى فاكتورى - تابيعي ءولىم-ءجىتىمنىڭ ارتۋى. 2025-جىلى ءولىم سانى تۋعاندار سانىنان 352000 عا اسىپ ءتۇستى.
60 جاستان اسقان نەمىستەردىڭ ۇلەسى جالپى حالىقتىڭ 31 پايىزىنا جەتتى، بۇل جىل ىشىندە 387000 ادامعا ارتتى.
تازا ميگراتسيا دا ايتارلىقتاي تومەندەدى، ياعني سوڭعى جىلدارى العاش رەت تازا يمميگراتسيا تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ تاپشىلىعىن وتەي المادى. گەرمانياداعى شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ سانى ءبىر جىل ىشىندە نەبارى 39 مىڭعا ءوسىپ، 12,4 ميلليونعا جەتتى. سالىستىرمالى تۇردە، 2024-جىلى ءوسىم 283 مىڭ بولدى.
الدىڭعى جىلدارداعىداي، گەرمانياداعى شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ ەڭ كوپ توبى تۇركيا، ۋكراينا، سيريا، رۋمىنيا جانە پولشادان.
ءبىز بۇعان دەيىن قازاقستان رەگيسترلىك نەگىزدەگى حالىق ساناعىنا كوشۋدى تالقىلاپ جاتقانىن جازعانبىز.
شۆەيتساريادا حالىق سانىن 10 ميلليونمەن شەكتەۋ باستاماسى وتپەي قالدى.