گەرمانياداعى اپتاپ ىستىقتان 5 مىڭنان استام ادام كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - ماۋسىم ايىندا گەرمانياداعى اپتاپ ىستىق سالدارىنان شامامەن 5,1 مىڭ ادام قايتىس بولعان.
روبەرت كوح ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى مۇنداي اۋا رايى ءالى ءبىراز ادامعا قاۋىپ توندىرەتىنىن بولجاپ وتىر، دەپ حابارلايدى بەلتا.
ينستيتۋتتىڭ 9-شىلدەدە جاريالانعان مودەلدىك ەسەپتەرىنە سايكەس، ماۋسىمداعى ەكسترەمالدى ىستىق سالدارىنان شامامەن 5100 ادام كوز جۇمعان. ونىڭ ىشىندە ماۋسىمنىڭ سوڭعى اپتاسىندا 4,3 مىڭنان استام ادام قايتىس بولعان.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، اپتاپ ىستىقتىڭ ناقتى زاردابى بۇدان دا اۋىر بولۋى مۇمكىن. گەرمانيانىڭ فەدەرالدىق ستاتيستيكا باسقارماسىنىڭ باعالۋىنشا، ەڭ ىستىق اپتا 22-28-ماۋسىم ارالىعىندا - ءولىم كورسەتكىشى 6,8 مىڭدى كورسەتكەن.
ماۋسىمنىڭ سوڭعى اپتاسىندا تىركەلگەن +41°C تان جوعارى تەمپەراتۋرا وڭتۇستىك ەۋروپا ءۇشىن قالىپتى قۇبىلىس سانالعانىمەن، گەرمانيا ءۇشىن بۇل رەكوردتىق كورسەتكىش بولدى.
Copernicus كليماتتىڭ وزگەرۋىن باقىلاۋ قىزمەتىنىڭ (C3S) مالىمەتىنشە، 2026 -جىلدىڭ ماۋسىمى باتىس ەۋروپاداعى ەڭ ىستىق ماۋسىم بولدى. وڭىردەگى ورتاشا تەمپەراتۋرا 20,86°C قا جەتىپ، 1991- 2020 -جىلدارداعى ماۋسىم ايىنىڭ ورتاشا كورسەتكىشىنەن شامامەن 3 گرادۋسقا جوعارى بولعان.
ايتا كەتەيىك، گەرمانيادا ءبىر كۇندە ەكىنشى رەت تەمپەراتۋرا رەكوردى تىركەلدى.
سونداي-اق ەلدە اپتاپ ىستىق سالدارىنان ورماندار ورتەنىپ جاتىر.