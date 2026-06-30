گەرمانيادا ەر ادام ءبىر مەكەمەنىڭ التى قىزمەتكەرىن اتىپ ءولتىردى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ سولتۇستىگىندەگى شتادە قالاسىنداعى بالالار مەن جاستارعا ارنالعان مەكەمەدە 45 جاستاعى گەرمانيا ازاماتى، تۇرىك تەكتى ەر ادام وق جاۋدىرىپ، التى قىزمەتكەردى ءولتىردى، دەپ حابارلايدى DW.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، قىلمىستىڭ بولجامدى سەبەبى - كۇدىكتىنىڭ ءۇش ايلىق قىزىنا قاتىستى قامقورشىلىق قۇقىعىنا بايلانىستى تۋىنداعان داۋ. كۇدىكتى ۇستالدى.
قازا تاپقانداردىڭ اراسىندا ءتورت ايەل مەن ەكى ەر ادام بار. ولاردىڭ بارلىعى اتالعان مەكەمەنىڭ نەمەسە كامەلەتكە تولماعاندار ءىسى جونىندەگى جەرگىلىكتى باسقارمانىڭ قىزمەتكەرلەرى بولعان.
تومەنگى ساكسونيا جەرىنىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى دانيەلا بەرەنس بولعان وقيعانى «ساياسي نەمەسە ەكونوميكالىق سەبەپتەرى جوق، سۋىققاندى زورلىق-زومبىلىق ارەكەتى» دەپ اتادى.
ليۋنەبۋرگ پوليتسياسىنىڭ باسشىسى كاترين شۋولدىڭ ايتۋىنشا، وقيعا بولعان كۇنى كۇدىكتى قىزىنا قامقورشىلىق جاساۋ ماسەلەسىنە ارنالعان كەڭەسكە شاقىرىلعان. ءۇش ايلىق ءسابي مەن ونىڭ 34 جاستاعى اناسى ۋاقىتشا وسى مەكەمەدە تۇرعان. شابۋىل سالدارىنان ولار زارداپ شەككەن جوق.
- كۇدىكتىنىڭ بۇگىن قازا تاپقانداردىڭ كوپشىلىگىمەن قىزىنىڭ بولاشاقتاعى قامقورشىلىعىنا قاتىستى كەزدەسۋ وتكىزۋى جوسپارلانعان ەدى، - دەپ كەلتىرەدى AFP اگەنتتىگى كاترين شۋولدىڭ ءسوزىن.
وق اتقاننان كەيىن كۇدىكتى 65 جاستاعى ايەل باسقارعان اۆتوكولىكپەن قاشۋعا ارەكەت جاساعان. ايەل ونىڭ تۋىسى نەمەسە تانىسى بولۋى مۇمكىن. قۋعىننان كەيىن ەكەۋى دە ۇستالدى. تەرگەۋ اياسىندا تاعى ءبىر ادام قاماۋعا الىنعان.
كاترين شۋولدىڭ ايتۋىنشا، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كۇدىكتىدەن قاۋىپ تۋۋى مۇمكىن ەكەنىن بۇرىننان بىلگەن. الايدا ول پوليتسيانىڭ دەرەكقورىندا «اسا زورلىق-زومبىلىققا بەيىم ادام» رەتىندە تىركەلمەگەن. سونداي-اق ونىڭ قارۋ ۇستاۋعا رەسمي رۇقساتى بولماعان.
كۇدىكتىنى رەسمي تۇردە قاماۋعا الۋ ماسەلەسى بۇگىن قارالادى.