گەرمانيادا بيىل اپتاپ ىستىقتان 10 مىڭعا جۋىق ادام كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيادا بيىل اپتاپ ىستىق سالدارىنان قايتىس بولعاندار سانى 9800 ادامعا جەتىپ، 2016 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش تىركەلدى، دەپ حابارلايدى DW.
مۇنداي مالىمەتتى ەلدىڭ روبەرت كوح اتىنداعى ينستيتۋتى (RKI) اپتا سايىنعى ەسەبىندە جاريالادى.
19-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا ىستىققا بايلانىستى ءولىم-ءجىتىم سانى 9800 گە جەتكەن. بۇل - 2016 -جىلدان بەرى كەز كەلگەن تولىق جىلداعى كورسەتكىشتەن جوعارى. ماماندار مۇنى جازدىڭ باسىندا ەلدى قامتىعان ۇزاققا سوزىلعان اپتاپ ىستىقپەن بايلانىستىرادى.
2026 -جىلعى ەڭ اۋىر كەزەڭ ماۋسىمنىڭ ەكىنشى جارتىسى بولدى. وسى ۋاقىتتا ەلدىڭ كوپتەگەن وڭىرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 40+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، بەس مىڭنان استام ادام قايتىس بولعان.
RKI مالىمەتىنشە، اپتاپ ىستىققا ەڭ وسال توپ - ەگدە جاستاعى ادامدار. قازا بولعانداردىڭ 7880 ى 75 جاستان اسقاندار. سونداي-اق قايتىس بولعانداردىڭ اراسىندا ايەلدەر ەرلەرگە قاراعاندا كوپ بولعان. الايدا ماماندار مۇنى ەگدە جاستاعى تۇرعىندار اراسىندا ايەلدەردىڭ ۇلەسى جوعارى بولۋىمەن تۇسىندىرەدى.
بۇعان دەيىنگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش 2018 -جىلى تىركەلگەن. سول جىلى اپتاپ ىستىقتىڭ سالدارىنان شامامەن 8900 ادام كوز جۇمعان.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ىستىقتىڭ ءوزى سيرەك جاعدايدا ءولىمنىڭ تىكەلەي سەبەبى بولادى. كوپ جاعدايدا جوعارى تەمپەراتۋرا سوزىلمالى اۋرۋلارمەن قاتار كەلىپ، ادام ومىرىنە ءقاۋىپ توندىرەدى.
ءوز كەزەگىندە گەرمانيانىڭ اۋرۋحانالار قاۋىمداستىعى مەديتسينالىق مەكەمەلەردەگى سالقىنداتۋ جۇيەلەرىن شۇعىل جاڭعىرتۋ قاجەتتىگىن مالىمدەدى. ۇيىمنىڭ دەرەگىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا گەرمانيا اۋرۋحانالارىنداعى پالاتالاردىڭ از عانا بولىگى كونديتسيونەرلەرمەن نەمەسە باسقا دا سالقىنداتۋ قۇرالدارىمەن جابدىقتالعان.