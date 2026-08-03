گەرمانيا اپتاپ ىستىققا بايلانىستى سۋدى ۇنەمدەي باستادى
استانا. kazinform - اپتاپ ىستىق پەن قۇرعاقشىلىققا بايلانىستى گەرمانيانىڭ 100 دەن استام قالاسى مەن اۋدانىندا سۋدى تۇتىنۋعا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
Report اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، سۋ تاپشىلىعى قىس پەن كوكتەمدە جاۋىن-شاشىننىڭ از تۇسۋىنەن، وزەندەردەگى سۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋىنەن جانە بىرنەشە رەت قايتالانعان اپتاپ ىستىقتان تۋىنداعان.
اتاپ ايتقاندا، ميۋنحەندە باقتاعى باسسەيندەردى سۋعا تولتىرۋعا، كوگالداردى سۋارۋعا جانە اۆتوكولىك جۋۋعا تىيىم سالىندى. گاننوۆەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 27 گرادۋستان اسقان كەزدە باقتاردى سۋارۋعا بولمايدى. ال پوتسدامدا مەملەكەتتىك ساراي باقتارىن سۋارۋ توقتاتىلدى.
قازىردىڭ وزىندە شەكتەۋ ەنگىزىلگەن 109 قالا مەن اۋداننىڭ باسىم بولىگىندە بۇل شارالار اۋىل شارۋاشىلىعىنا اسەر ەتتى. اتاپ ايتقاندا، ەگىستىك القاپتارىن سۋارۋ ءۇشىن وزەندەر مەن كولدەردەن سۋ الۋعا تىيىم سالىنعان.
ميۋنحەن تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى يورگ دريەۆەستىڭ ايتۋىنشا، گەرمانيا تازارتىلعان اعىندى سۋلاردى قايتا پايدالانۋ تاجىريبەسىن كەڭىنەن ەنگىزىپ، سۋمەن جابدىقتاۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا كوبىرەك ينۆەستيتسيا سالۋى قاجەت. ونىڭ سوزىنشە، ەلدە سۋ قورى تولىق تاۋسىلۋ قاۋپى جوق بولعانىمەن، جەكەلەگەن وڭىرلەردە سۋ تاپشىلىعى تۋىنداۋى مۇمكىن.
ەسكە سالايىق، گەرمانيادا بيىل اپتاپ ىستىقتان 9,8 مىڭعا جۋىق ادام كوز جۇمدى.